Sostenibilità: TIM diventa ‘Value Chain Partner’ di Open-es

Sostenibilità: TIM è il nuovo ‘Value Chain Partner’ di Open-es, progetto lanciato da Eni a favore della sostenibilità ambientale

L'impegno di TIM verso l'obiettivo di trasformazione sostenibile della propria filiera produttiva si conferma con l'ultima scelta del Gruppo. TIM è ufficialmente parte di Open-es, il progetto lanciato da Eni a favore della sostenibilità ambientale e del recupero dello sviluppo sostenibile. Il Gruppo diventa ‘Value Chain Partner’ di Open-es, accelerando il processo di avvicinamento agli obiettivi della Net Zero. L'alleanza di sistema Open-es unisce mondo industriale, finanziario e associativo per supportare le imprese nel proprio percorso di sviluppo sostenibile, dedicando la giusta attenzione alle azioni ambientali compiute sul territorio.

Attraverso Open–es, TIM potrà rilevare le performance di sostenibilità dei propri fornitori, rafforzare il processo di qualificazione con standard ESG di mercato e costruire percorsi condivisi di crescita. La piattaforma, lanciata ad inizio 2021 da Eni in collaborazione con Boston Consulting Group e Google Cloud, conta oggi più di 7.600 imprese da 66 settori industriali differenti impegnate nel percorso di misurazione, miglioramento e condivisione delle performance ESG.

La collaborazione con Open-es contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione di TIM, che ha già dichiarato i propri target ESG per i prossimi anni. Il Gruppo si propone di raggiungere una riduzione delle emissioni del 47% entro il 2030, intervenendo sia sui beni che sui servizi acquistati. L'obiettivo finale è proprio il Net Zero nel 2040, continuando a muoversi verso uno sviluppo sostenibile e consapevole.