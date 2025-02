Sparkle, siglato un accordo con Cyta per l’approdo di BlueMed a Cipro

Sparkle e Cyta portano BlueMed a Cipro: nuovo accordo per rafforzare la connettività digitale nel Mediterraneo

Un importante passo avanti nella connettività del Mediterraneo è stato compiuto grazie all'accordo siglato tra Sparkle, il principale operatore di servizi internazionali in Italia, e Cyta, leader delle telecomunicazioni a Cipro. L'intesa prevede l’approdo del cavo sottomarino BlueMed presso la stazione di atterraggio di Cyta a Yeroskipos, rafforzando così le rotte digitali e migliorando la connettività tra Cipro, la Grecia e altri paesi della regione.

BlueMed è un'infrastruttura all'avanguardia sviluppata da Sparkle nell'ambito del sistema Blue & Raman, realizzato in collaborazione con Google e altri partner globali. Il cavo, che collega Italia, Francia, Grecia e altre nazioni mediterranee, rappresenta un'infrastruttura di rete cruciale per la trasformazione digitale della regione.

Grazie alle sue quattro coppie di fibre e a una capacità iniziale superiore a 25 Terabit al secondo (Tbps) per coppia, BlueMed garantisce connessioni ad alta velocità e prestazioni elevate. Il suo approdo a Cipro consentirà di soddisfare la crescente domanda di servizi internet avanzati e contenuti digitali, garantendo connessioni più veloci e stabili per utenti privati, aziende e istituzioni.

La firma dell’accordo è avvenuta a Dubai, nel corso dell’evento internazionale Capacity Middle East. L’intesa prevede che Sparkle realizzi una diramazione di BlueMed per connettere la stazione di atterraggio di Cyta a Yeroskipos, consolidando il ruolo di Cipro come hub strategico per la connettività nel Mediterraneo orientale.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Cyta, che conferma il nostro impegno comune per rafforzare la connettività nel Mediterraneo”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Con l’imminente approdo a Cipro, aggiungiamo una tappa importante nel viaggio di BlueMed.”

Dello stesso avviso George Metzakis, Chief Commercial Officer di Cyta, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Questo accordo rafforza la nostra collaborazione di lunga data con Sparkle e amplifica il nostro ruolo strategico nella regione. Il collegamento di Cyta al BlueMed migliorerà ulteriormente l'ecosistema digitale di Cipro”.

L’approdo di BlueMed a Yeroskipos si aggiunge al già esistente collegamento tra Pentaskhinos e Chania, realizzato tramite il sistema MedNautilus, ampliando la diversificazione delle rotte di comunicazione tra Cipro e la Grecia. Questa nuova infrastruttura offrirà ai cittadini e alle imprese cipriote connessioni ad alta velocità e un’esperienza di navigazione internet più performante, contribuendo allo sviluppo tecnologico e alla trasformazione digitale del Paese.

L’intesa tra Sparkle e Cyta rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la rete di telecomunicazioni nel Mediterraneo, con un occhio rivolto al futuro e alla crescente domanda di servizi digitali di nuova generazione.