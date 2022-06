Spuma di Sciampagna sceglie Agenzia Yes, on air due nuovi spot

Spuma di Sciampagna sceglie Agenzia Yes! per dar vita a due nuovi spot in tv e sul web

Spuma di Sciampagna, storico brand di ITALSILVA Commerciale S.r.l., azienda 100% italiana leader nel settore della detergenza casa e dell’igiene personale da oltre cento anni, ha scelto Agenzia YES! S.p.A. per l’ideazione e la realizzazione dei suoi due nuovi spot. Questa partnership tra Agenzia YES! e Spuma di Sciampagna si colloca entro una solida collaborazione triennale che ha visto YES! sviluppare un’importante strategia di brand positioning, declinata poi su tutti i media del marchio, online e offline.

I due spot - uno dedicato alla beauty routine, l’altro alla washing routine- propongono un nuovo claim, “Spuma di Sciampagna, amica di ogni mio gesto”, con l’obiettivo di consolidare l’awareness del brand e di sostenere il posizionamento di Spuma di Sciampagna quale “marca ombrello” nei settori toiletry e detergenza, e di valorizzarne i caratteri distintivi: un’amica presente da sempre nelle case italiane ed emblema di cura, rispetto, femminilità e purezza.

Al centro del racconto la donna moderna, in momenti diversi della giornata, ed il nastro d’oro, simbolo proprietario del brand, che prende vita dal logo Spuma di Sciampagna e accompagna la protagonista nella sua vita quotidiana.

Gli spot saranno on air dal 26 giugno sulle principali reti televisive nazionali, oltre che sui canali social del brand ed attraverso una importante pianificazione digital ad hoc in due slot temporali (giugno-luglio e agosto-settembre). Il coordinamento strategico ed esecutivo del progetto è stato seguito da Sofia Croci e Federica Gianola, rispettivamente Account Director e Head of Creative Strategy di Agenzia YES!. Gli spot sono stati realizzati da Peperoncino Studio di Luciano Ripamonti, con la regia di Mattia Lunardi, Rossana Ceriani producer, Francesco Rivolta e Pietro Mariani rispettivamente Post-produzione e VFX.