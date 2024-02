STUDIO RE: selezionata da MASQMAI per la gestione Italia di Press Office

STUDIO RE MEDIA RELATIONS scelta da MASQMAI per la gestione Italia di Press Office, Media Relations e Digital Pr

STUDIO RE MEDIA RELATIONS è stata scelta da MASQMAI per la gestione Italia di Press Office, Media Relations e Digital Pr. Creato nel 2018, MASQMAI nasce dalla mano di Alice Campello, un marchio cosmetico basato su tre pilastri essenziali: Clean Beauty, Cruelty Free e Science Backed, lavorando con ingredienti naturali e formule altamente efficaci che combinano il meglio della natura e della scienza. Garantire la massima qualità ed efficacia di ogni prodotto sul mercato è il primo focus per MASQMAI. Per questo motivo l'azienda è partecipe ed attiva nell'intero processo di creazione dalla ricerca, alla produzione e sino al monitoraggio dei risultati.

Inoltre, parte del range di skin care MASQMAI è disponibile in esclusiva da Sephora, mentre presso l' e-commerce ufficiale è disponibile tutto il portfolio prodotti che include: skin care, make up, body care, men care, baby care e hair care. L'azienda propone preziose formule ad alte prestazioni offrendo prodotti di bellezza formulati con un'alta concentrazione di principi attivi, dimostrati efficaci attraverso rigorose ricerche scientifiche e raggiungendo i massimi risultati di efficacia. MASQMAI ha affidato la gestione delle PR e delle PR Digitali a STUDIO RE con l'obiettivo di sviluppare la strategia di comunicazione più efficace per tutte le attività di espansione dell'azienda e rafforzare l'identità del marchio nel territorio nazionale.