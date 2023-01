Sweet Africa, Antonio Saladino nominato Presidente del CdA

Sweet Africa, Antonio Saladino è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione della società Sweet Africa (la cui partecipazione è detenuta da CELEBRON S.P.A. e da MGM WORLD S.R.L. società del Gruppo che fa capo all’imprenditore bergamasco Matteo Maffeis) ha deliberato la nomina di Antonio Saladino a Presidente del Consiglio di Amministrazione, con esclusive funzioni di rappresentanza legale. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato Marco Nicolini quale Amministratore Delegato della Società.



Antonio Saladino, medico veterinario con una specializzazione sull’igiene degli alimenti, dal 1993 al 2017 è stato sub commissario presso l’istituto Zooprofilattico del mezzogiorno. Dal 1997 al 1999 è stato nel consiglio d’Amministrazione della società per la imprenditorialità giovanile (Legge De Vito) nominato dall’allora ministro del Tesoro Carlo Azeglio Ciampi, dove si fece promotore di circa 100 aziende nel settore agroalimentare aiutandole nella fase di start up e collaborando anche alla creazione della rete commerciale di queste sul territorio nazionale ed internazionale.



Sweet Africa è una start-up innovativa attiva dal 2020 con l’obiettivo di portare nelle case di tutti i consumatori il gusto originale della frutta tropicale essiccata e della frutta secca del Kenya. Nata anche grazie alla collaborazione con l’acceleratore di impresa E4impact ed Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, contribuisce allo sviluppo di competenze agronomiche e imprenditoriali del Kenya e dell’East Africa.