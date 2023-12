Syensqo, la nuova società leader nell’innovazione nasce da Solvay

Syensqo, completato lo spin-off dal Gruppo Solvay: nasce così la nuova la nuova società leader nell'innovazione

Syensqo completa lo spin-off da Solvay e segna una pietra miliare per la nuova società costituita a partire da un patrimonio di oltre 160 anni di innovazione scientifica. Syensqo, società indipendente e quotata all’Euronext (SYENS), è una delle principali aziende al mondo nel settore specialty, con oltre 7,9 miliardi di dollari di fatturato nel 2022 e 13.200 dipendenti a livello globale.



In Italia Syensqo ha una solida e radicata presenza grazie a centri di eccellenza in ricerca e sviluppo e produzione con oltre 1150 dipendenti per 1,2 miliardi di euro di fatturato nel 2022. Con headquarter a Bollate (MI), dove si trova anche il Centro di Ricerca, uno tra i più importanti a livello globale, il presidio in Italia comprende anche i siti produttivi di Ospiate di Bollate (MI) e di Spinetta Marengo (AL).



I siti italiani forniscono un significativo contributo allo straordinario portfolio Syensqo di soluzioni innovative e all’avanguardia sul mercato sviluppate per far fronte alle attuali sfide ambientali e sociali nei settori dell’economia dell’idrogeno, dell’elettrificazione e della digitalizzazione, con l’obiettivo di avere un impatto significativo sul miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Inoltre, Syensqo è al centro della transizione verso un’economia a zero emissioni, evoluzione che porterà alla creazione di nuovo valore e

sosterrà la crescita a lungo termine della società.



“Il nostro ampio portfolio di soluzioni sostenibili ci permette di affrontare le sfide cruciali del nostro pianeta e della società con un elevato focus sull’innovazione, che consente all'azienda di essere all'avanguardia nelle tecnologie di punta”, ha dichiarato Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo in Italia. “Il Centro di Ricerca di Bollate insieme allo stabilimento di Spinetta Marengo in provincia di Alessandria, ci consentono di giocare un ruolo importante ed essere all’avanguardia nella mobilità sostenibile, non solo in Europa ma anche a livello globale”.

Lo stabilimento di Spinetta Marengo, uno dei siti industriali più importanti a livello globale per Syensqo, è leader nello sviluppo di materiali innovativi e rappresenta un’eccellenza nella chimica, non solo in Italia ma soprattutto nel mondo. La combinazione di elevati standard e grande versatilità permette ai materiali dell’auto, delle batterie, dell’elettronica di consumo, dell’aerospaziale, dell’oil&gas, della sanità, dell’edilizia e in molti altri settori di applicazione. Sul sito di Ospiate sono presenti diversi tipi di tecnologie per la produzione di tensioattivi anionici e non ionici sia in forma liquida che solida, utilizzati dai mercati Agro, Vernici e Industriale.