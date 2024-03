Transizione energetica, Tages Capital: il fondo Tages Helios Net Zero aumenta la raccolta di 130 mln e raggiunge 330 milioni di commitment

Tages Capital, asset manager specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets e secondo operatore fotovoltaico in Italia per 734 MW installati, annuncia una ulteriore raccolta di circa 130 milioni di euro per il suo Tages Helios Net Zero, il terzo fondo di investimento alternativo riservato, destinato ad investimenti nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica e classificato come art. 9 ai sensi della SFDR.

Dopo il primo closing di 200 milioni di euro che ha visto l’interesse da parte di grandi investitori istituzionali come Compagnie Assicurative, Casse di Previdenza e Banche, Tages Helios Net Zero può contare oggi su un commitment complessivo di circa 330 milioni di euro, quasi la metà del target totale previsto di 750 milioni totali. Il fondo investe sia nella produzione di energia da fonte rinnovabile come i primi due fondi, Tages Helios e Tages Helios II, sia in settori funzionali al raggiungimento della cosiddetta “neutralità carbonica” (Net Zero), come il biometano, le batterie e la smart mobility. Insomma, tutto l’universo della transizione energetica in cui Tages Capital vuole giocare un ruolo attivo da protagonista, e la risposta da parte degli investitori conferma questa vision: questo ultimo round di raccolta ha visto la partecipazione soprattutto di nuovi investitori, tra cui una cassa di previdenza e due fondi pensione.

Si conferma inoltre l’interesse da parte degli investitori privati con l’entrata di una primaria rete di private banking. D’altronde la strategia di investimento è attrattiva dato che i fondi infrastrutturali che investono nelle rinnovabili e nella transizione energetica in generale possono offrire flussi di cassa stabili e decorrelati in un settore resiliente alla congiuntura economica, con tassi di crescita importanti, contribuendo allo stesso tempo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

Eugenio Vecellio, Direttore Commerciale di Tages Capital, ha commentato: “Questa nuova raccolta per Tages Helios Net Zero è un chiaro segnale della fiducia degli investitori nel nostro impegno per la transizione energetica. La partecipazione di nuovi investitori sia privati che istituzionali, anche internazionali, è la conferma che sempre più attori del mercato condividono la nostra visione e la nostra strategia di investimento sostenibile in un settore strategico per il nostro paese e in grado di generare ottimi rendimenti per gli investitori. Abbiamo davanti una ricca pipeline di opportunità di investimento che ci permetterà di mettere al lavoro buona parte del capitale raccolto nei prossimi mesi”.