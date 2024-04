Tages Capital investe al fianco di Macquarie Capital che controlla IPLANET

Tages Capital attraverso Tages Helios Net Zero investe al fianco di Macquarie Capital che controlla il 50% di IPLANET

Tages Capital ('Tages'), un gestore di asset specializzato in fondi di investimento alternativi di private markets, attraverso il suo fondo Tages Helios Net Zero focalizzato sugli investimenti in energie rinnovabili e nella transizione energetica, ha concluso un accordo vincolante con Macquarie Capital per effettuare un co-investimento in EV Asset Holding. Quest'ultima detiene il 50% di IPLANET, una joint venture paritaria tra Macquarie Capital e IP, istituita il 2 aprile scorso. L'obiettivo di IPLANET è quello di elettrificare le aree di servizio urbane ed extraurbane di IP in Italia, trasformandole in infrastrutture per facilitare la transizione energetica.

Il piano di conversione riguarderà inizialmente oltre 500 aree di servizio IP in tutta Italia, in particolare nel nord, dove i distributori di carburante tradizionali saranno integrati con stazioni di ricarica elettrica. L’elettrificazione dell’intero portafoglio dovrebbe essere completata entro il 2032. Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica avverrà su stazioni di servizio posizionate sulla viabilità urbana ed extraurbana ad alto traffico e in prossimità di aree commerciali. Si prevede che in alcune aree di servizio IPLANET saranno anche installati pannelli solari e sistemi di stoccaggio a batteria per consentire un utilizzo ottimale della fonte rinnovabile. Inoltre, saranno previste zone dedicate alla ristorazione, allo shopping e alla cura dell’auto.

Tages Helios Net Zero, il terzo fondo di Tages Capital, è focalizzato su investimenti nel settore delle rinnovabili e della transizione energetica ed è classificato come art. 9 ai sensi della SFDR. La mobilità elettrica è uno dei principali temi previsti dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) che ha alzato l’obiettivo del numero di auto elettriche circolanti in Italia al 2030 a 6,6 milioni e la quota delle rinnovabili nei trasporti fissata al 22%, sempre per il 2030. Tages vuole contribuire al raggiungimento di questi obiettivi ed essere un attore attivo in questa importante transizione per arrivare a una mobilità sostenibile.

Umberto Quadrino, Presidente di Tages, ha così commentato: “Tages è lieta di partecipare alla transizione verso una mobilità sostenibile attraverso la collaborazione con Macquarie, leader globale nel campo delle infrastrutture. Grazie all’investimento in IPLANET potremo avere un ruolo fondamentale nell’infrastrutturazione delle ricariche elettriche di ultima generazione garantendo una copertura ottimale su tutto il territorio”.