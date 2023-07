Teatro Arcimboldi di Milano, con NEXI diventa il 1° teatro cashless d'Italia

Teatro Arcimboldi Milano sigla una partnership con Nexi e diventa il primo teatro cashless in Italia

TAM, Teatro Arcimboldi Milano, ha siglato una partnership strategica con Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, scegliendo di accettare esclusivamente pagamenti digitali. Il più grande teatro italiano, luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, ha scelto di sposare un modello completamente cashless, diventando così il primo teatro del Paese che abbandona definitivamente il contante in favore dei digital payments, affermandosi come un simbolo di progresso e di digitalizzazione.

In base all’accordo, infatti, da settembre di quest’anno sia i biglietti per gli spettacoli teatrali, sia il guardaroba saranno pagabili esclusivamente in digitale: ciò è reso possibile da Nexi che ha fornito l’infrastruttura tecnologica e i device necessari. La stessa iniziativa verrà successivamente estesa a tutti i partner che gestiscono i servizi collegati al teatro: il bookshop de Il Sole 24Ore, il ristorante Finger’s, il ristorante Dal Milanese.

L’accordo tra TAM e Nexi è stato illustrato oggi durante la presentazione della Stagione Teatrale 2023/2024: Tam e Nexi hanno sottolineato come la partnership risponda alla comune volontà di garantire ai cittadini servizi evoluti che puntano su sicurezza, trasparenza e velocità.

“Il nostro obiettivo è accompagnare la pubblica amministrazione, le imprese e gli esercenti con servizi innovativi capaci di rendere l’esperienza di acquisto più semplice, integrando sempre più il canale fisico con quello online: lo facciamo tramite i pagamenti digitali che garantiscono a tutta la comunità benefici in termini di velocità, sicurezza e comodità" ha affermato Erika Fattori, Brand & Communication Director di Nexi Group. "L’accordo con TAM va in questa direzione e ci consentirà di affiancare il teatro nel percorso di trasformazione del proprio business”.

Per Nexi, questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione del Paese, nel quale i pagamenti digitali assumono importanza crescente, capaci come sono di accompagnare la trasformazione culturale in atto.