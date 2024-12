Terna lancia "Terna Ability", un progetto d'inclusione dedicato alle persone con disabilità

Terna, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità presenta il progetto d'inclusione sociale "Terna Ability"

In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Terna, gestore della rete elettrica nazionale, introduce Terna Ability, un progetto dedicato all’inclusione delle persone con disabilità, finalizzato a creare valore sia per l’organizzazione che per la società. Guidato da Giuseppina Di Foggia, il programma supera gli obblighi di legge, concentrandosi sulla creazione di condizioni che favoriscano una piena partecipazione alla vita lavorativa. L’iniziativa affronta le cause delle disuguaglianze, offrendo strumenti per la crescita personale e professionale e valorizzando l’innovazione sociale che scaturisce da un approccio inclusivo.

Il progetto si sviluppa attraverso interventi che promuovono una maggiore consapevolezza sul tema della disabilità e incoraggiano il superamento degli stereotipi. L’approccio adottato mira a diffondere una nuova visione culturale e a evidenziare il valore intrinseco dell’inclusione. Tra le iniziative di maggiore rilievo vi sono il Disability Toolkit, una guida completa su agevolazioni e benefici previsti a livello aziendale e nazionale; i Terna Ability Corner, momenti di dialogo e supporto offerti dalla funzione Diversity & Inclusion; e i Terna Ability Workshop, percorsi di orientamento professionale rivolti a studenti, neolaureati e persone con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), realizzati in collaborazione con quattro atenei italiani. Questi workshop, già avviati nelle Università di Roma Tre, Palermo, Salerno e Cagliari, hanno coinvolto numerosi partecipanti attraverso incontri formativi dedicati alle opportunità di carriera e agli strumenti per rafforzare l’autoefficacia.

Il programma Terna Ability si integra con il Piano ESG dell’azienda, impegnandosi a rafforzare iniziative come l’istituzione di uno sportello di ascolto, la promozione di un linguaggio inclusivo, la sensibilizzazione sul tema della disabilità e la formazione specifica per chi si occupa di selezione del personale, con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutti i candidati.

Terna, attore chiave nella transizione energetica e digitale del Paese, punta a valorizzare le competenze dei propri dipendenti. Con un organico di circa 6.200 persone, l’azienda si prepara a una significativa crescita occupazionale, prevista dal Piano 2024-2028. Nei prossimi cinque anni sono attese circa 1.400 nuove assunzioni per supportare i progetti strategici attraverso l’inserimento di figure altamente qualificate. In questo contesto, Terna è particolarmente interessata a candidati laureati o diplomati appartenenti alle Categorie Protette e iscritti alle Liste di Collocamento Mirato, offrendo loro un ambiente di lavoro innovativo, inclusivo e attento al benessere organizzativo.