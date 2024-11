Terna: completato il terzo closing per la cessione di 150 km di linee elettriche in Brasile

Terna: perfezionato il terzo closing in Sud America, ceduti 150 km di linee elettriche in Brasile per 79 milioni di euro

Prosegue il piano di valorizzazione delle attività internazionali del Gruppo Terna. È stato perfezionato il terzo closing per la cessione delle attività di trasmissione di energia elettrica in Sud America, in linea con l’accordo siglato il 29 aprile 2022. Terna Plus, società del Gruppo Terna, ha completato la vendita della “SPE Transmissora de Energia Linha Verde I S.A.” a CDPQ, gruppo globale di investimenti, per un valore complessivo di circa 79 milioni di euro (equity value). La società ceduta gestisce una linea elettrica di circa 150 km in Brasile. L’operazione rappresenta un passaggio strategico nel quadro del Piano Industriale 2024-2028, confermando l’impegno di Terna nella razionalizzazione delle attività in Sud America e nella focalizzazione sugli obiettivi di crescita sostenibile.

L’operazione è stata realizzata con il supporto di Santander Corporate & Investment Banking, che ha agito come advisor finanziario, e dello studio legale internazionale DLA Piper, in qualità di advisor legale. CDPQ è stato assistito dallo studio Pinheiro Neto Advogados per gli aspetti legali. Questo terzo closing consolida il percorso intrapreso dal Gruppo Terna per massimizzare il valore delle proprie attività all’estero, allineandosi alla strategia delineata nel Piano Industriale. Un risultato che rafforza ulteriormente il posizionamento dell’azienda nei mercati globali dell’energia.