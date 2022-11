Terna, dalla BEI finanziamento da 1,9 mld per Tyrrhenian Link

Terna: Banca BEI finanzierà circa il 50% del costo totale del Tyrrhenian Link, destinato a collegare la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana

Terna ha sottoscritto un contratto di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, destinato a supportare la costruzione e messa in esercizio del “Ramo Est”. L'obiettivo ultimo dell'accordo è quello di contribuire allo sviluppo del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà la penisola italiana alla Sicilia (“Ramo Est,” il cui primo cavo sarà operativo a fine 2025) e alla Sardegna (“Ramo Ovest”). Il progetto prevede l'installazione di un doppio cavo sottomarino di circa 970 chilometri di lunghezza e 1.000 MW di potenza in corrente continua, contribuendo a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’affidabilità della rete e a promuovere la sicurezza energetica.

Il finanziamento stipulato rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo approvato dalla BEI a servizio del Tyrrhenian Link, pari a 1 miliardo e 900 milioni di euro. Terna prevede infatti un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro per la realizzazione di tutto il collegamento elettrico sottomarino. L’opera verrà completata interamente nel 2028, con la partecipazione al progetto di circa 250 imprese diverse, con importanti ricadute per i territori coinvolti.

Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti che la Banca Europea per gli Investimenti abbia riconosciuto la strategicità del Tyrrhenian Link, un’infrastruttura fondamentale per la sicurezza del sistema elettrico del nostro Paese. Il Tyrrhenian Link è il più importante progetto al mondo di trasmissione di energia elettrica sotto il mare, un’opera di eccellenza ingegneristica italiana che consentirà di accelerare in maniera determinante lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.

Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI, ha commentato: “Mentre i leader mondiali si riuniscono in Egitto per la COP27, la BEI, in qualità di Banca per il clima dell'UE, è lieta di aver firmato la prima tranche da 500 milioni di euro per sostenere la costruzione del Tyrrhenian Link, un’opera di grandissima importanza strategica per garantire la sicurezza energetica italiana, nonché per diminuire le emissioni di CO2, favorire lo sviluppo di rinnovabili e quindi ridurre il costo delle nostre bollette. Inoltre, con questa operazione, consolidiamo ulteriormente la già eccellente partnership con Terna che mira a promuovere la transizione energetica e la neutralità climatica entro il 2050”.

Il prestito concesso è caratterizzato da una durata più lunga e costi più competitivi rispetto a quelli di mercato, rientrando nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Terna. Con tale operazione, salgono a circa 2,6 miliardi di euro i finanziamenti complessivi in essere tra Terna e la BEI, cui vanno aggiunti i restanti 1,4 miliardi relativi alle ulteriori tranche del finanziamento destinato al Tyrrhenian Link, già accordati dalla Banca.