Terna: a gennaio 2025 fabbisogno di energia elettrica in aumento dell'1%, calo nella produzione rinnovabile

Terna, Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico: a gennaio 2025 aumento dell'1% nel fabbisogno di energia elettrica e calo nella produzione rinnovabile

Secondo i dati forniti da Terna, nel primo mese dell'anno il fabbisogno di energia elettrica ha raggiunto i 26,9 miliardi di kWh, segnando un incremento dell'1% rispetto allo stesso mese del 2024. Sebbene gennaio abbia avuto un giorno lavorativo in meno rispetto al 2024, la temperatura media mensile è stata stabile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma più alta di circa 1,4°C rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Il fabbisogno, correttamente aggiustato per la temperatura e il calendario, ha mostrato un aumento dell'1,5%, con variazioni positive in tutte le aree del paese, con il Sud e le Isole che registrano il maggior incremento (+1,3%).

In termini di consumi industriali, l’indice IMCEI, che monitora il consumo delle imprese ad alta intensità energetica, ha rilevato un calo del 2,4% rispetto a gennaio 2024. Alcuni comparti, come la meccanica e l'alimentare, hanno mostrato segni positivi, mentre altri, come i metalli non ferrosi e la chimica, hanno registrato flessioni. Per quanto riguarda l'andamento congiunturale, la domanda di energia elettrica a gennaio è rimasta stabile rispetto a dicembre 2024 (+0,2%).

Nel mese di gennaio, il 82,3% della domanda elettrica nazionale è stata soddisfatta dalla produzione nazionale, mentre la restante parte (17,7%) è stata coperta attraverso il saldo dell'energia scambiata con l’estero. Quest’ultimo ha mostrato una flessione del 14,9%, con un incremento delle esportazioni (+37,3%) e una diminuzione delle importazioni (-12,4%). La produzione nazionale di energia elettrica ha raggiunto 22,2 miliardi di kWh, con un contributo delle fonti rinnovabili pari al 31,9% della domanda totale, in calo rispetto al 33,8% di gennaio 2024. In particolare, la produzione termoelettrica è aumentata (+11,5%), mentre quella da fonti rinnovabili ha registrato delle riduzioni, con l’eolica che ha visto una flessione dell’8,7% e l’idroelettrico una diminuzione del 5,1%.

Nel complesso, la capacità rinnovabile in esercizio è cresciuta di 421 MW a gennaio 2025, e l’Italia ha raggiunto una capacità di accumulo di 13.307 MWh, corrispondente a 5.727 MW di potenza nominale. La capacità di accumulo è distribuita su circa 748.000 sistemi di accumulo. I dati completi sul sistema elettrico nazionale e ulteriori dettagli sul fabbisogno e la produzione di energia sono disponibili nel “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico” pubblicato sul sito di Terna. L'azienda offre anche un’app che consente di consultare in tempo reale lo stato del sistema elettrico.