Terna presenta il 'Piano Strategico per la Parità di Genere'

Terna, presentato il 'Piano Strategico per la Parità di Genere': l'obbiettivo è ridurre le disuguaglianze di genere

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha annunciato il rafforzamento del proprio impegno per le pari opportunità attraverso il “Piano Strategico per la Parità di Genere”.

Il piano definisce obiettivi chiari e misure organizzative volte a ridurre le disuguaglianze di genere e a promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo. Nel 2024, grazie a questa strategia, il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha ottenuto la Certificazione IMQ sulla Parità di Genere, secondo la prassi UNI/PDR 125:2022. Questo riconoscimento attesta l’efficacia delle azioni intraprese per garantire una maggiore equità nel contesto lavorativo. Uno degli elementi chiave del piano è l’istituzione del “Comitato Guida per la Parità di Genere”, che avrà il compito di supervisionare l’applicazione delle politiche aziendali in materia e monitorare i progressi verso gli obiettivi fissati per il 2026.

“La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna non è solo un momento di riflessione, ma un’occasione per riaffermare il nostro impegno nel garantire pari opportunità a tutte le nostre collaboratrici”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. “Il nostro Piano Strategico per la Parità di Genere è uno strumento concreto per assicurare equità nelle fasi di selezione, crescita professionale e retribuzione, eliminando qualsiasi tipo di pregiudizio”.

Il piano prevede un approccio a 360 gradi, articolato su sei macroaree: Cultura e sensibilizzazione, Ricerca e selezione, Opportunità di crescita, Equità salariale, Sostegno alla famiglia ed Equilibrio vita-lavoro. Tra le iniziative chiave figurano l’aggiornamento dei processi di selezione per attrarre più candidate, la formazione su leadership inclusiva, il monitoraggio del gender pay gap e il supporto alla genitorialità condivisa.

Per ciascun obiettivo sono state individuate azioni mirate, tempi di attuazione e strumenti di monitoraggio per garantire un impatto reale e duraturo. L’intento di Terna è quello di avviare un percorso di trasformazione culturale che favorisca le pari opportunità non solo all’interno dell’azienda, ma anche nella società. Con oltre 6.300 dipendenti, Terna riconosce il valore della diversità come motore di innovazione e crescita. La strategia adottata si inserisce all’interno della “People Strategy” aziendale, volta a garantire competenze adeguate per il futuro, sviluppare talenti e incentivare la performance individuale e organizzativa.