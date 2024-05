Terna: sottoscritta una linea di credito revolving da €250 mln

Terna: siglata una linea di credito revolving legata a indicatori ESG per 250 milioni di euro

Terna ("Terna" o la "Società") ha firmato oggi un accordo per una linea di credito revolving legata agli indicatori ESG per un importo totale di 250 milioni di euro. La linea di credito avrà una durata di 5 anni con un meccanismo basato su bonus e penalità applicati alle disposizioni contrattuali relative al margine e legate alla tendenza delle prestazioni di Terna in relazione a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Il prestito a termine è stato firmato con Intesa Sanpaolo. La transazione permette a Terna di contare su una liquidità adeguata alla sua solidità finanziaria e conferma il forte impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello che mira a rafforzare la sostenibilità come leva strategica per creare valore per tutti i suoi stakeholder.