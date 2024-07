Terna: sottoscritto un Credit Facility Agreement ESG-linked da € 200 mln

Terna: siglato un Credit Facility Agreement ESG-linked pari a 200 milioni di euro con Unicredit

Terna (“Terna” o la “Società”) ha annunciato la sottoscrizione di un Credit Facility Agreement ESG-linked con Unicredit per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro. Questa linea di credito, che avrà una durata complessiva di 5 anni, prevede un tasso d’interesse legato anche all’andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (“ESG”).

Il nuovo accordo di finanziamento permette a Terna di disporre di una liquidità adeguata a sostenere la propria solidità finanziaria, confermando al contempo il costante impegno del Gruppo verso l’adozione di un modello di business sempre più sostenibile. Terna continua così a consolidare la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder.

L’attenzione di Terna agli indicatori ESG evidenzia la volontà della Società di integrare principi di sostenibilità nelle proprie operazioni e strategie. Questo approccio non solo rafforza la posizione di Terna nel mercato finanziario, ma contribuisce anche a promuovere una crescita responsabile e un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.