Tesmec, il Gruppo celebra i suoi 70 anni all’Accademia Carrara di Bergamo

Tesmec, una storia di crescita in continua evoluzione. Il Gruppo celebra il 70° anniversario all’insegna dell’innovability

“Il 27 luglio 1951 iniziava la nostra storia”, ha commentato Ambrogio Caccia Dominioni, il presidente e amministratore delegato di Tesmec, in occasione della celebrazione del 70° anniversario del Gruppo. “Anni dopo, abbiamo voluto celebrare insieme le invenzioni, gli uomini, le idee del nostro Gruppo e di Bergamo, la città che ci ospita. Tesmec è un’eccellenza italiana che si è fatta strada nel mondo, diventata oggi un Gruppo innovativo protagonista del futuro, una tech company che vuole vincere sul mercato per la tecnologia proposta e promuovere e diffondere i principi di responsabilità sociale e sostenibilità, giocando un ruolo fondamentale nella ripresa post-COVID e nel processo italiano ed internazionale di transizione energetica, digitale e green”.

Tesmec, azienda a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, ha festeggiato ieri l’importante anniversario della sua fondazione con un evento all’Accademia Carrara di Bergamo per celebrare una storia di crescita ininterrotta e di continua evoluzione.

Un evento per raccontare la lunga storia del Gruppo, nato negli anni Cinquanta come “C.R.F – Officina Meccanica di Precisione S.p.A.”, società specializzata in lavorazioni di alta precisione per particolari meccanici, ma soprattutto presentare la realtà dell’azienda oggi: una vera e propria tech company, leader nell’innovability ovvero nei progetti che uniscono innovatività e sostenibilità da un punto di vista sociale e ambientale, attenta alle attività di R&S, in grado di produrre sistemi in cui la componente tecnologica è addirittura superiore a quella meccanica.

Le tecnologie 4.0, la digitalizzazione e la sostenibilità quali driver di sviluppo globale vedono, infatti, Tesmec coinvolta su tutti i fronti ad alto contenuto tecnologico: dalla diagnostica predittiva alla cybersecurity, dal rilievo ad altissima precisione di reti interrate, alla loro mappatura digitale, dalla dotazione di componenti elettroniche e meccatroniche delle macchine, al loro controllo remoto.

Nuove frontiere e nuovi orizzonti per lo spirito innovativo del Gruppo, focalizzato nel proporre soluzioni digitali tecnologicamente avanzate per accelerare la sostenibilità ambientale nel mondo delle infrastrutture e concentrato nell’integrazione tra Piano Industriale e strategia ESG.

Per celebrare questo importante traguardo, il Gruppo ha organizzato una serata tra arte e musica antica simbolo della storia di Bergamo, con la partecipazione di importanti esponenti del mondo economico, istituzionale e sociale, per tracciare un filo in grado di collegare le eccellenze bergamasche attraverso i secoli. Nel corso della serata, una tavola rotonda incentrata sul confronto fra impresa e territorio, tradizione e innovazione, passato industriale e nuovo modello di sostenibilità ha visto la partecipazione di Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico - Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - Regione Lombardia, Stefano Scaglia, Presidente di Confindustria Bergamo, Fabio Previdi, Preside della Scuola di Ingegneria dell’Università di Bergamo, Monsignor Giulio Dellavite, Segretario Generale della Diocesi di Bergamo, oltre che di Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec. La tavola rotonda è stata introdotta dal saluto di Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, e conclusa da Tanja Cole, Consul for Commercial Affairs del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, presente alla luce del legame di lungo corso tra il Gruppo e gli USA.