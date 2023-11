Thales Italia porta la sua rivoluzione sostenibile al Salone dei Pagamenti

Salone dei Pagamenti 2023, Thales Italia racconta la sua rivoluzione digitale sostenibile

La trasformazione digitale nel settore bancario è in costante evoluzione, e Thales, leader nel settore dell'aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre, in occasione del Salone dei Pagamenti 2023 (organizzato da ABI presso l'Allianz MiCo di Milano), ha dimostrato ancora una volta di avere un ruolo chiave anche nel ridefinire il futuro delle carte di pagamento.

Il fenomeno di ascesa delle Fintech è in atto da tempo, ma non implica di certo il declino dei giocatori tradizionali. Al contrario, il nuovo scenario sta spingendo i diversi attori a offrire nuove soluzioni. Elemento centrale di questa innovazione, l'attenzione crescente ai temi ambientali, sociali e di governance (ESG). Il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità sono diventati ormai prioritari, portando molti degli istituti finanziari a introdurre carte ecosostenibili per ridurre l'impatto ambientale.

Oggi, nel mondo vengono prodotte circa 3,5 miliardi di carte bancarie all'anno, equivalenti a 17.000 tonnellate di plastica, il doppio del peso della Torre Eiffel, per fare un paragone. In risposta a questa sfida globale, Thales sta guidando la transizione verso materiali ecocompatibili. A livello globale, l'azienda detiene la prima posizione per il numero di carte emesse, con una quota di mercato del 25%. Con oltre 40 anni di esperienza nell'emissione e personalizzazione di carte di pagamento, ha rinnovato costantemente il suo portafoglio prodotti rispettando i più alti standard di sicurezza e conformità.

In Italia, Thales ha conquistato il 45% di quota di mercato, dimostrando la fiducia di oltre 3500 clienti nel settore bancario e dei pagamenti ed è un pioniere nell'adozione di soluzioni ESG. Il 50% delle carte emesse nel 2023 sono, infatti, ecosostenibili. L'azienda ha adottato una strategia anti-plastica vergine, producendo carte con PVC riciclato da elettrodomestici dismessi e plastica recuperata dagli oceani. Inoltre, Thales si impegna attivamente nel riciclaggio delle carte scadute, dimostrando una responsabilità ambientale a 360 gradi.

Ma Thales non si limita alla produzione di carte ecocompatibili: si impegna anche nell'innovazione tecnologica, perseguendo lo scopo di rendere il settore bancario più inclusivo e accessibile. Da 10 anni, offre soluzioni di pagamento per ipovedenti e anziani, garantendo loro autonomia e facilità d'uso.

Tra le ultime novità spiccano la carta biometrica, che consente la convalida di qualsiasi transazione contactless attraverso l'impronta digitale; la "Carta di pagamento vocale", in grado di rendere autonomi gli utenti con disabilità visiva o motoria; la carta di legno, ancora in fase di lancio, che rappresenta l'impegno di Thales verso una plastica al 0%, utilizzando legno proveniente da foreste certificate gestite in modo sostenibile; e la "Carta LED Artlight", che aggiunge un tocco artistico ad ogni pagamento contactless, illuminando il logo della banca.

In Italia Thales è ben radicata, con un fatturato di 189 milioni di euro nel 2022 e circa 650 dipendenti nei diversi siti. Il CEO & Country Director, Donato Amoroso, guida l'azienda verso una visione di sostenibilità e innovazione. Al suo fianco, Simone Suriano, Sales & Business Development di Banking & Payment Services, porta avanti la missione di Thales nel settore bancario italiano.

L’intervista di affaritaliani.it a Donato Amoroso, Ceo Thales Italia

L'innovazione nel settore bancario può andare di pari passo con la responsabilità ambientale e sociale. La leadership di Thales nell'adozione di soluzioni ESG e l'introduzione di tecnologie all'avanguardia, segnano un passo decisivo verso un settore bancario più sostenibile e inclusivo.

In occasione del Salone dei Pagamenti, Donato Amoroso, Ceo Thales Italia, ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it il contesto all'interno del quale l'azienda si muove: "Thales è presente in Italia da oltre 40 anni e siamo fortemente impegnati sulle transizioni importanti in corso. In Italia, con più di 500 persone, cerchiamo di portare quella che credo sia la nostra missione più importante: il nostro motto è che dobbiamo guardare a un futuro che sia ancora più sostenibile, e in cui tutti possiamo credere. Cerchiamo di rendere i nostri prodotti e soluzioni più vicini ai bisogni dei cittadini".

"In particolare", ha proseguito Amoroso, "oggi rappresentiamo la nostra capacità relativamente ai pagamenti bancari. Abbiamo una grande tradizione nel costruire e nel personalizzare carte di credito: anche attraverso questi strumenti si può essere green e sostenere la transizione digitale, ponendo una forte attenzione agli elementi che li costituiscono". In tema di sicurezza, Thales pone da sempre estrema attenzione alla cybersecurity.

"Partecipare a una manifestazione come il Salone dei Pagamenti", ha concluso il Ceo, "per Thales è di fondamentale importanza, perché dà visibilità a un’azienda impegnata sul sociale anche su mercati che sono più vicini al cittadino. L’esperienza del Salone dei Pagamenti ha le potenzialità per portare quella contaminazione di competenze e di soluzioni che si scambiano tra i due mondi, a mio avviso necessaria".