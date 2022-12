The Banker: Intesa Sanpaolo si conferma "Bank of the Year”

Intesa Sanpaolo riceve il riconoscimento "Bank of the Year in Italy" per il terzo anno consecutivo, premiata agli Award della testata The Banker

In occasione dei “Bank of the Year Awards 2022”, organizzati dalla testata del Gruppo Financial Times The Banker, Intesa Sanpaolo ha ricevuto il riconoscimento di “Bank of the Year in Italy”, posizionandosi al primo posto per il terzo anno consecutivo. Considerato benchmark nel settore finanziario per la valutazione delle banche a livello globale dal 1926, il premio “Bank of the Year” è un riconoscimento indirizzato alle migliori istituzioni in tutto il mondo. Intesa Sanpaolo si è distinta per il ruolo svolto nell’ambito del PNRR, mettendo a disposizione oltre 400 miliardi di euro in erogazioni a medio-lungo termine a sostegno dell’economia reale, di cui 270 miliardi per le imprese e 145 miliardi ai privati. In questo ambito, circa 150 miliardi di euro sono previsti per le famiglie, le comunità e per l’inclusione, 75 miliardi per la circular economy e la transizione green, e 60 miliardi per infrastrutture, trasporti e rigenerazione urbana.

Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il prestigioso riconoscimento ricevuto anche quest’anno conferma e rafforza il percorso che come primo Gruppo bancario in Italia abbiamo deciso di intraprendere, a sostegno di una crescita non solo sostenibile ma anche inclusiva. Le disuguaglianze sociali infatti stanno crescendo: per le imprese è questo il momento di dimostrare, con responsabilità e concretezza, di essere socialmente responsabili, utilizzando le proprie risorse a beneficio della comunità”.

Con il Piano di Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo ha rinnovato il proprio impegno ad essere una banca leader per impatto sociale, prevedendo contributi per 500 milioni di euro a supporto delle persone in difficoltà e un progetto per la promozione di 8.000 abitazioni in social housing per giovani e senior. Allo stesso tempo, Intesa Sanpaolo dimostra il proprio sostegno verso l’economia del Paese che si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi, alla luce della difficile congiuntura che riguarda l’incremento dei prezzi e il caro energia, con misure straordinarie dedicate alle imprese e alle famiglie, per le quali sono stati stanziati 35 miliardi di euro. Non è mancata poi l’attenzione nei confronti delle Persone del Gruppo, con contributi una tantum per quasi 90 milioni.