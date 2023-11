TheFork Awards 2023: Beppe Sala incontra i vincitori

TheFork Awards 2023: i vincitori incontrano il Sindaco Sala a Palazzo Marino

Dopo i TheFork Awards, la serata meneghina che ha incoronato le migliori aperture del panorama gastronomico italiano, i vincitori di questa edizione sono stati accolti a Palazzo Marino dal Sindaco di Milano, Beppe Sala per un riconoscimento ufficiale del loro impegno nel portare avanti l’imprenditoria nella ristorazione. Nello specifico, gli chef Marco Ambrosino di Sustanza, Remo e Mario Capitaneo di Verso e Ciro Salvo di 50 Kalò sono stati ricevuti in Piazza della Scala per incontrare di persona il primo cittadino.

L’incontro, svoltosi nel pomeriggio di lunedì 6 novembre, ha rappresentato un’occasione per rinnovare il supporto da parte del Comune di Milano all’evento dei TheFork Awards, iniziativa che da cinque anni identifica e valorizza le migliori nuove aperture o nuove gestioni dell’anno a livello cittadino e nazionale, sostenendo l’imprenditoria e le eccellenze enogastronomiche del territorio italiano.

“Siamo particolarmente soddisfatti ed onorati di aver ricevuto, anche quest’anno, il sostegno e il patrocinio della città di Milano, elemento ormai fondamentale di ogni edizione passata e futura dei TheFork Awards”, ha commentato Almir Ambeskovic, amministratore delegato di TheFork. “Ci auguriamo che ciò rappresenti solo un tassello di quella che potrebbe trasformarsi in una collaborazione sempre più ampia per supportare la ricchezza enogastronomica del territorio milanese”.

“L’incontro con il Sindaco Beppe Sala è rivelatore della crescita di una manifestazione che oggi compie cinque anni. Siamo orgogliosi di essere giunti a questo traguardo così importante con il supporto del Comune di Milano e del suo primo cittadino, sempre attento a valorizzare il talento e la scena gastronomica milanese”, ha commentato Claudio Ceroni, Fondatore di Identità Golose.