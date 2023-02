TIM, l'ad Labriola interviene al Mobile World Congress 2023

Tlc, Labriola sulle telecomunicazioni: "serve un cambio del contesto regolatorio"

Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, è intervenuto in occasione dell'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona. Come riportato dall'ANSA, nel corso del suo key note speech Labriola ha avuto la possibilità di commentare il necessario rilancio del comparto delle telecomunicazioni, per cui "serve un cambio del contesto regolatorio. Bisogna consentire il consolidamento del settore, incentivare il salto verso le nuove tecnologie e introdurre meccanismi per una redistribuzione più equa dei costi legati alla crescita del traffico, attraverso il cosiddetto fair share". In questo contesto, "il rinnovo della cornice politica e regolatoria per le tlc è un pezzo fondamentale del puzzle da comporre per arrivare a un ecosistema digitale più bilanciato".

Era dal 2016 che un amministratore delegato di TIM non parlava al Mobile World Congress, dimostrando ancora una volta l'impegno del Gruppo nel settore. Secondo Labriola, il modello di azienda verticalmente integrato "è superato perché non risponde più a esigenze di mercati come quello italiano, dove la strada per la creazione di valore passa attraverso la separazione di infrastruttura e servizi. Si tratta di due mondi che possono fare meglio se gestiti separatamente, perché ciò permetterebbe una maggior concentrazione sui rispettivi punti di forza e sulla crescita potenziale, permettendo anche una miglior allocazione del capitale".

Come riportato da Reuters, il settore delle telecomunicazioni in Europa sta affrontando trend di mercato insostenibili, con la discesa dei prezzi al dettaglio e il crescente consumo dei dati, combinati con la necessità di aumentare gli investimenti per sostenere costi di modernizzazione delle reti. Per questo motivo, nel suo intervento al Mobile World Congress, Labriola ha invocato un intervento urgente per far sì che i colossi del Big Tech contribuiscano al potenziamento dell'infrastruttura di rete e ha ribadito la necessità di un consolidamento del mercato.

Il settore in Europa sta affrontando "la tempesta perfetta", ha detto Labriola, citando, oltre alle sfide specifiche del settore, anche temi di natura macro come l'aumento dei prezzi dell'energia, il rallentamento della crescita economica e la risalita dei tassi d'interesse. In ultimo, Labriola ha ribadito la sua visione secondo cui nel contesto attuale, almeno in Italia, il modello di operatore verticalmente integrato è superato e il business va riorganizzato separando il segmento dei servizi da quello infrastrutturale.