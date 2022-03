Tim, al via un programma didattico contro il fenomeno delle fake news

Tim e l’Italian Digital Media Observatory presentano un corso per studenti e professori sull’uso consapevole dei media

Diventare cittadini della rete sviluppando lo spirito critico per contrastare la disinformazione online e accrescere le nuove competenze di comunicazione attraverso i media digitali. Questi gli obiettivi di “Appuntamento con i Digital Media”, il programma di formazione gratuito realizzato da Tim per l’Italian Digital Media Observatory (IDMO) con il supporto di ricercatori ed esperti, che si propone di contrastare la disinformazione e le fake news in rete e di insegnare il corretto e consapevole utilizzo dei media.

Le iscrizioni al primo ciclo di lezioni, destinate alle scuole superiori di primo e secondo grado, sono aperte da oggi e accessibili direttamente dalla pagina educational di IDMO. In particolare, il ciclo formativo prevede un fitto calendario di lezioni live in aula virtuale, video pillole sui temi della Digital e Media Literacy, oltre a giochi interattivi e un servizio in lingua dei segni. Il percorso si completerà con test di apprendimento e un attestato di partecipazione per i docenti.

Al programma si affiancheranno le attività a cura della TIM Data Room, la unit aziendale che analizza i dati digital provenienti dalla rete e che realizzerà specifiche analisi per IDMO con l’obiettivo di illustrare quanto accade online quando vengono diffuse informazioni non vere o distorte.

Con queste iniziative, Tim conferma l’impegno per la diffusione delle competenze digitali nel Paese promuovendo l’utilizzo consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione digitale. L’azienda, infatti, supporta le attività dell’Italian Digital Media Observatory, che sviluppa nel nostro Paese il lavoro dell’European Digital Media Observatory sull’impatto delle fake news e sulla diffusione di buone pratiche nell’uso dei media digitali.

Il ruolo di coordinamento dell’intero hub è affidato al Data Lab Luiss (centro di ricerca dell’Università Luiss Guido Carli) e vede impegnati oltre a Tim importanti partner come Rai, Gedi, l’Università di Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica e T6 Ecosystem.