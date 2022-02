Tim, Andrea Rossini entra nel team con il ruolo di Chief Consumer

Tim, Andrea Rossini è stato nominato Chief Consumer, Small & Medium Market Office

TIM ha formalizzato, con decorrenza immediata, l'ingresso di Andrea Rossini nel Gruppo. Rossini opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale, nella funzione di Chief Consumer, Small & Medium Market Office. Andrea Rossini non risulta titolare di azioni ordinarie della società.

Intanto prosegue l'impegno di Pietro Labriola in qualità di Amministratore Delegato del Gruppo, nel continuare a sviluppare il piano industriale, il piano dell new Tim, in vista della sua presentazione il due marzo.