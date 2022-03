Tim, Chiriotti nuovo Chief Human Resources. Bardelli lascia il Gruppo

Tim, nuove nomine: Chiriotti a capo delle risorse umane, Carra è la nuova Head of Investor Relations

Tempo di nuove nomine in Tim. L’azienda ha comunicato la nomina, con decorrenza immediata, di Paolo Chiriotti a capo della funzione Chief Human Resources, Organization, Real Estate & Transformation Office. Chiriotti, che opererà a diretto riporto dell’amministratore delegato Pietro Labriola, vanta un’esperienza di oltre 30 anni all’interno del Gruppo, dove ha ricoperto incarichi manageriali di crescente responsabilità negli ambiti delle risorse umane, della security e del procurement.

Tim ha comunicato inoltre l’addio al Gruppo da parte di Carola Bardelli, che lascerà il proprio incarico di Direttore, Head of Investor Relations, per avviare nuove iniziative.

La Direzione confluirà, a far data dall’8 aprile, in ambito CFO e Manuela Carra assumerà il ruolo di Head of Investor Relations. In una nota stampa Tim ringrazia Bardelli per il significativo contributo manageriale assicurato negli anni e per i risultati raggiunti.