TIM, Danese: "Innovazione sostenibile con Coldiretti e Rete Clima"

TIM al fianco di Coldiretti e Rete Clima per sostenere progetto di forestazione

"TIM è al fianco di organizzazioni come Coldiretti e sostiene il progetto di forestazione lanciato da Rete Clima. L'obiettivo è rendere il mondo produttivo, inclusa la filiera agro-alimentare, più sostenibile con le nuove tecnologie disponibili, in linea con la centralità della sostenibilità nel nostro piano industriale". E' quanto ha dichiarato Enrica Danese, Direttore Institutional Communication, Sustainability & Sponsorship di TIM, in occasione dell'evento Foresta Italia tenutosi oggi a Roma a Palazzo Rospigliosi.

"Con Rete Clima abbiamo misurato l'impronta climatica dei nostri siti web che ogni giorno sono visitati da milioni di persone. Il progetto di forestazione cui partecipiamo contribuisce a creare un impatto positivo compensativo sull'ambiente. E' fondamentale rendere evidente e far percepire a tutti i clienti e dipendenti l'importanza di comportamenti e scelte d'acquisto sostenibili. La sostenibilità è infatti al centro del nostro piano industriale con target specifici di intervento", ha sottolineato la manager.

"Le tecnologie - ha concluso Danese - possono essere utilizzate dalle imprese agricole per aumentare la sostenibilita' dell'intero tessuti produttivo, fatto da realta' di piccole e medie dimensioni, grazie ad esempio ai sensori che possono regolare la quantita' d'acqua ad uso irriguo, o per fornire la giusta quantita' di fertilizzante in base allo specifico terreno e per ridurre in generale l'impatto ambientale ricorrendo a soluzioni di robotica e automazione".