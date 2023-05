TIM, forum natalità: pubblico e privato contro il declino delle nascite

TIM, Stati Generali della Natalità: i servizi welfare messi in campo per contrastare

l'"inverno demografico"

Si conclude oggi il ciclo di incontri tra istituzioni, società civile e realtà economiche riunitesi in occasione della terza edizione degli Stati Generali della Natalità, tenutisi a Roma. Gli incontri tentano di fornire delle risposte a ciò che viene definito “inverno demografico”, insediatosi nel nostro Pese, come riportato dai dati Istat, in riferimento all'anno 2022: "Natalità al minimo storico, mortalità ancora elevata. Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti".

A discutere sull'attuale fotografia dell'Italia in tema di natalità, anche il Presidente di TIM, Salvatore Rossi che, si legge su ANSA, riflette sul nesso fra invecchiamento della popolazione e declino economico, un rischio che si può "sventare o attenuare con un mix di politiche pubbliche e private. L'Italia non ha soltanto una demografia sfavorevole, ha anche un mercato del lavoro mal funzionante", prosegue Rossi nel suo intervento, "e su questo punto anche le aziende possono fare la loro parte".

"Il gruppo delle telecomunicazioni", ha illustrato il Presidente di TIM, sta seguendo "tre filoni di intervento" per favorire natalità e sviluppo: "la cura della famiglia, il bilanciamento vita-lavoro, l'occupazione femminile".

In particolare, TIM mette in campo diversi servizi di welfare, che vanno dai sostegni per i servizi di scuola d'infanzia e materne alle borse di studio, ma anche a accordi di lavoro agile che favoriscono il bilanciamento vita-lavoro. La promozione dell'occupazione femminile, inoltre, "avviene su molteplici piani, anche agendo su un riequilibrio del cliché uomo in carriera-donna in famiglia".

"Potremmo fare, e faremo, di più", ha detto ancora Rossi, prima di lanciare un monito. "Non sarà un azienda da sola a risolvere un problema annoso e decisivo per il futuro del nostro Paese. Occorre un risveglio di coscienze che eventi come questo possono suscitare", ha concluso.