TIM, il CDA di Olivetti è composto al 60% da donne

TIM annuncia l'ingresso di altre cinque donne nel CDA di Olivetti, azienda del Gruppo che opera nel settore informatico

Il Consiglio di Amministrazione di Olivetti, azienda che opera nell’ambito di TIM Enterprise, si prepara all'arrivo di altre cinque donne. TIM comunica la nomina di Giovanna Bellezza, Cristina Carollo, Maria Enrica Danese, Simona Girolamo e Carla Nisio; cinque personalità che sfrutteranno le proprie abilità al servizio dell'azienda e dei suoi obiettivi di crescita. Alle nuove consigliere va l’augurio di buon lavoro del Presidente di Olivetti Alessandro Picardi, dell’Amministratore Delegato Quang Ngo Dinh e di tutti i componenti del CdADa, nell'ottica di una collaborazione positiva e prolungata.

La nomine portate avanti da Olivetti fanno sì che la presenza femminile nel Consiglio di Amministrazione passi dal 14% al 60%. L’integrazione del Board della società segue quanto già avvenuto in TIM Servizi Digitali (con l’80% di donne in CdA) e in Telsy (con il 57% di donne in CdA): si tratta di azioni concrete che riflettono l’attenzione di TIM sulla necessità di riequilibrare la composizione dei generi negli ambiti decisionali, passaggio obbligato per un approccio meritocratico.