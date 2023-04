TIM, il Jovaverso vince il 24° Interactive Key Award

TIM, aggiudicato il 24° Interactive Key Award nella categoria Tech & ICT con il progetto Jovaverso

TIM, Main Sponsor del Jova Beach Party 2022, si è aggiudicata ieri il 24° Interactive Key Award nella categoria Tech & ICT grazie al progetto Jovaverso che ha accompagnato ogni tappa dell’evento sulle spiagge italiane. La Giuria ha conferito il premio per “l’originalità dell’idea creativa, l’uso innovativo dei mezzi digital e il forte coinvolgimento dell’utente”.

Il Jovaverso è un ambiente virtuale, immersivo e interattivo, dove, utilizzando un visore modello Oculus, gli spettatori del Jova Beach hanno potuto vivere un’esperienza multimediale unica. Dopo aver creato il proprio avatar, si sono ritrovati catapultati su un’isola speciale immersi nel suono del mare e della natura. Grazie ad un sound system ricostruito in stile fumettistico, i fan hanno potuto scegliere la loro canzone preferita e iniziare l’esperienza virtuale esplorando l’isola del Jovaverso.

Ogni visitatore ha avuto la possibilità di scegliere e indossare uno dei cappelli di Lorenzo e lasciare un segno del proprio passaggio sull’isola piantando un fiore con il proprio nome e scoprendo cosa avevano lasciato i fan sbarcati prima di lui. Nella passeggiata i visitatori si sono ritrovati davanti a un iconico albero decorato con i versi più amati delle canzoni dell’artista. In un Tipi, perfettamente ricostruito come il reale camerino di Lorenzo al Jova Beach Party, hanno potuto incontrare il loro cantante preferito e dopo aver curiosato tra gli oggetti a lui più cari, sono potuti salire con lui sul palco del Jova Beach Party 2022 per una magica experience a 360 gradi. Inoltre, attraverso un’applicazione di realtà aumentata, i fan hanno potuto ricevere una foto con l’avatar del Jovaverso come ricordo digitale della loro partecipazione al Tour.

Il Jovaverso è un’iniziativa realizzata da TIM, in collaborazione con Live Reply, all’interno della propria piattaforma di eXtended Reality che è stata messa a disposizione presso l’area TIM in tutte le tappe del Jova Beach Party 2022, organizzato da Trident Management e nei negozi TIM di Roma, in Piazza Colonna/Via del Corso e di Milano, in Piazza Gae Aulenti.