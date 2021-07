TIM, la Direzione Legal&Tax guidata da Agostino Nuzzolo premiata da Top Legal

TIM: per Top Legal Corporate Counsel & Finance la migliore Direzione legale dell’anno

TIM si aggiudica due importanti riconoscimenti nell’ambito del premio Top Legal Corporate Counsel & Finance. La Direzione Legal & Tax di TIM guidata da Agostino Nuzzolo ha ottenuto infatti i titoli di migliore Direzione legale dell’anno e migliore Direzione Legale per la Finanza e l’M&A.

A valutare l'operato delle aziende, una commissione tecnica composta da autorevoli figure della realtà imprenditoriale e finanziaria nazionale. Il primo riconoscimento portato è stato assegnato per aver “curato con successo uno storico accordo con Google che prevede, tra le altre cose, lo svolgimento di attività commerciali congiunte”, si legge nella motivazione di Top Legal.

L’Award di migliore Direzione Legale Finanza-M&A è stato attribuito, invece, “per il rinnovo della governance e per operazioni intelligenti e di grande valore per il Paese. Tra queste – ricorda la commissione tecnica -, l’accordo con Kkr e Fastweb per la costituzione di FiberCop”.