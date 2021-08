TIM, Lino Banfi fra i testimonial della nuova campagna mediatica di TimVision

Lino Banfi scende il campo con TIM: l’allenatore nel pallone è il nuovo testimonial nello spot di TimVision

TIM porta in campo Oronzo Canà, il celebre allenatore nel pallone interpretato da Lino Banfi, per la nuova campagna mediatica dell’offerta ‘TimVision Calcio e Sport’. È infatti on air da oggi il nuovo spot di TIM che riporterà sullo schermo l’amato personaggio del film diventato cult per la "Bizona e la tattica del 5-5-5".

Lo spot si inserisce all’interno del racconto che ha già coinvolto Ciro Ferrara, Filippo Inzaghi e Bobo Vieri. "Mister" Oronzo è a casa, circondato da trofei, mentre si appresta a vedere in la prima partita del campionato. Quando si rende conto però che l’incontro non viene trasmesso sul canale satellitare che era solito seguire reagisce alla sua maniera. La soluzione arriva dal dirimpettaio, Ciro Ferrara, che gli consiglia la piattaforma di TIM, dove è possibile seguire il calcio in streaming su Dazn.

La campagna, caratterizzata dal claim “TimVision, la nuova casa del calcio e delle tue passioni” e ideata da Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment, è già on air sulle principali emittenti nazionali. Da fine agosto la campagna sarà anche in affissione digitale nelle grandi città e nelle Stazioni di Roma Termini e Milano Centrale e Cadorna.