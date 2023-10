TIM: Miriam Leone protagonista del nuovo spot per le offerte fibra e 5G

TIM: on air il nuovo spot della campagna "La Forza delle Connessioni" con Miriam Leone

Miriam Leone è la protagonista del nuovo capitolo della campagna TIM "La Forza delle Connessioni", on air con lo spot dedicato ai vantaggi riservati ai clienti che scelgono TIM per la linea di casa e per il mobile. La potenza e l’affidabilità della fibra fino a 10 giga al secondo, insieme alla velocità del 5G al centro delle esclusive offerte proposte da TIM. Per i nuovi clienti, anche la possibilità di attivare TimVision con Disney+, offerto da TIM per tre mesi, con il TimVision Box incluso.

Un unico pacchetto di contenuti che include anche la nuova serie originale Disney+ "I Leoni di Sicilia", tratta dal bestseller di Stefania Auci sulla saga della famiglia Florio, dove la protagonista Miriam Leone interpreta Giulia Portalupi. La campagna TIM "La Forza delle Connessioni" vuole sottolineare l’importanza della connettività e della digitalizzazione, che diventa relazione tra persone e aiuta a condividere le passioni.

La hit dei Måneskin "Honey (Are U Coming?)" è la colonna sonora dello spot, che sarà on air sulle principali emittenti nazionali. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione digital adv, videostrategy dedicata e materiali BTL nei punti vendita TIM.