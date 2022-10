TIM è Official Partner del "Red Bull 64 Bars Live"

TIM diventa Official Partner del "Red Bull 64 Bars Live", la prima edizione del nuovo evento dedicato alla musica rap

Il Gruppo TIM annuncia la partnership con Reb Bull, in occasione dell'evento ‘Red Bull 64 Bars Live’. TIM è Official Partner della serata, la prima edizione di un nuovo evento incentrato sulla musica rap, atteso sabato prossimo a pochi passi dalle Vele di Scampia (Napoli). Lo show è interamente dedicato al rap nella sua forma più pura, che trova la propria forza nella libera espressione dei suoi interpretri. Ad esibirsi sul palco del Red Bull 64 Bars Live alcuni dei cantanti più apprezzati dal pubblico, che sapranno come catturare l'attenzione e rendere omaggio al vero rap. Attesi Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e Dj TY1, insieme a giovani artisti della scena locale che offriranno uno spettacolo non-stop su basi hip-hop e beat.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di TIM, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della partnership avviata con Red Bull e di essere al loro fianco in questa iniziativa unica nel suo genere, che ci avvicina ancora una volta al mondo della musica, dei giovani e ai suoi valori. La scelta di Scampia non è casuale, vogliamo essere vicini alle persone e al territorio. La nostra campagna di comunicazione ‘La Forza delle Connessioni’ vuole sottolineare infatti l’importanza della connettività, intesa come leva per i giovani a superare le distanze e a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi”.