TIM è sponsor unico delle tappe italiane del tour dei Måneskin

TIM supporta il ‘Loud Kids Tour’ dei Måneskin: a sostegno dell'iniziativa, on air lo spot con Matteo Berrettini sulle note di 'Gossip'

TIM è sponsor unico delle tappe italiane del ‘Loud Kids Tour’ dei Måneskin e lancia il concorso dedicato ai clienti ‘Con TIM Giochi e Vinci i biglietti del tour dei Måneskin’, che permetterà di aggiudicarsi i biglietti per assistere ad una tappa dei concerti che partiranno da Pesaro il 23 febbraio. Il contest, inoltre, darà la possibilità ai fan del gruppo musicale rock romano, ormai protagonista sulla scena mondiale, di vincere anche meet&greet in alcune serate speciali.

Magliette esclusive saranno, inoltre, messe in palio per tutti i partecipanti. Basterà accedere all’App My TIM e cliccare sul banner dedicato per partecipare al concorso. A sostegno dell’iniziativa, è on air uno spot con protagonista Matteo Berrettini sulle note della nuova hit del gruppo ‘Gossip’.