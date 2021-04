TIM WCAP e Olivetti, lanciato “IoT Challenge” per le migliori realtà dell’IoT

Olivetti e TIM WCAP insieme per trovare le migliori realtà imprenditoriali dell’Internet of Things. Parte oggi la “Olivetti IoT Challenge”, una Call globale realizzata con il supporto di Mind the Bridge.

L’iniziativa, promossa da Olivetti, digital farm per l’IoT del Gruppo TIM, ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori startup, PMI e scaleup nazionali ed internazionali per individuare le più innovative soluzioni tecnologiche da integrare nel business secondo le logiche di Open Innovation.

Il progetto si inserisce nella strategia di Olivetti focalizzata nella costruzione di un portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto per il mercato con un focus sul 5G.

A partire da oggi fino al 30 giugno, si potranno presentare, attraverso la piattaforma di TIM WCAP, progetti innovativi riguardanti i seguenti ambiti: Industry - Industrial IoT, digitalizzazione dei processi volti all’efficientamento della gestione degli impianti industriali, al monitoraggio delle performance e alla creazione di servizi nativamente digitali (IoT by construction) per i clienti delle aziende; Retail - Digitalizzazione dei punti vendita in ottica “omnichannel”, con l’obiettivo di rendere efficiente la gestione dei negozi con strumenti ERP (Enterprise Resource Planning), Retail IoT e Digital Payment; Urban - Smart Urban Services volti alla creazione di servizi digitali in grado di migliorare la vita dei cittadini nelle città (per esempio: gestione dei rifiuti, mobilità, sicurezza, parking e monitoraggio indicatori inquinamento e passaggio).

Le proposte saranno valutate da una giuria composta da manager ed esperti che individueranno i progetti migliori: i vincitori avranno la possibilità di sviluppare il proprio progetto sulle piattaforme IoT di Olivetti.

L’iniziativa si avvale dell’esperienza di TIM WCAP, che nella sua nuova veste favorisce opportunità di business e di collaborazione con startup ‘ready to market’, Piccole e Medie Imprese e scaleup e del supporto di Mind the Bridge, organizzazione internazionale che fornisce consulenza per l’innovazione ad aziende e realtà governative.

“Il mondo dell’IoT e dei relativi Smart Service richiede competenze distintive per creare ecosistemi di soluzioni grazie anche alla realizzazione di partnership, joint venture o acquisizioni di altri player tecnologici”, ha dichiarato Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti. “In questo contesto Olivetti IoT Challenge rappresenta un’opportunità per individuare realtà imprenditoriali di eccellenza a livello nazionale e internazionale, in coerenza con i valori fondanti del nostro percorso”.

“Con questa iniziativa TIM conferma, attraverso TIM WCAP, la costante collaborazione con il mondo delle startup, PMI e scaleup per favorire nuove opportunità in risposta alle esigenze di sviluppo del business del Gruppo TIM”, ha affermato Carlo Tursi, Responsabile Business Development di TIM e Amministratore Delegato di TIM Ventures. “Crediamo fortemente che queste realtà imprenditoriali, grazie all’innovazione, possano fornire un importante contributo per la crescita all’interno e all’esterno del nostro Gruppo”.