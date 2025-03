Too Good To Go e PENNY contro lo spreco alimentare: salvati insieme oltre 300.000 pasti

PENNY e Too Good To Go: una partnership contro lo spreco alimentare, ora su tutta la rete vendita

La collaborazione tra Too Good To Go e PENNY, avviata nel 2021 con l’obiettivo di contrastare lo spreco alimentare, ha permesso di salvare oltre 300.000 pasti. Grazie a questa partnership, che unisce l’esperienza di Too Good To Go, leader mondiale nella gestione delle eccedenze alimentari, e PENNY, il discount del gruppo REWE attivo nella Grande Distribuzione Organizzata, è stato possibile evitare l’emissione di oltre 810 tonnellate di CO₂ e, risparmiare 240 milioni di litri d’acqua e preservare 840.000 metri quadrati di suolo all’anno. Alla luce di questi risultati concreti, la collaborazione si amplia ulteriormente coinvolgendo l’intera rete di PENNY, che conta 450 punti vendita in tutta Italia. Attraverso l’app di Too Good To Go, i clienti possono recuperare prodotti ancora perfettamente consumabili a prezzi vantaggiosi, contribuendo attivamente alla lotta contro lo spreco alimentare.

“A tre anni dall’inizio di questa collaborazione", ci conferma Monica Dimaggio, Sustainability Manager di PENNY Italia, "siamo orgogliosi di aver coinvolto quasi l’intera rete vendita, generando un impatto concreto in termini di pasti salvati e riduzione delle emissioni di CO₂e. Oggi celebriamo questi risultati insieme alla nostra community, consapevoli che il nostro impegno non si ferma qui. Le numerose iniziative di comunicazione che hanno supportato la partnership fino ad oggi continueranno a evolversi, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone su un tema fondamentale, in cui noi retailer possiamo fare davvero la differenza”.

Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italia, sottolinea il valore dell’iniziativa e il suo impatto: "Siamo entusiasti di questa collaborazione con uno dei protagonisti della GDO italiana come PENNY. I risultati ottenuti finora e la fiducia riposta in noi dimostrano che è possibile ridurre lo spreco in modo concreto ed efficace. Too Good To Go rappresenta una soluzione ideale per le aziende della grande distribuzione organizzata che vogliono ridurre gli sprechi. Ringraziamo PENNY e le migliaia di utenti che, insieme a noi, si sono già impegnati e continueranno a farlo in futuro, salvando cibo prezioso dallo spreco e adottando comportamenti sempre più consapevoli e responsabili per fare la differenza per il nostro Pianeta".

L’utilizzo dell’app di Too Good To Go rende il recupero del cibo semplice e accessibile a tutti. I consumatori possono acquistare una Surprise Bag tramite l’app e ritirarla direttamente in negozio nella fascia oraria stabilita, beneficiando di un prezzo conveniente. Un’iniziativa che porta vantaggi per tutti: i clienti risparmiano, le aziende riducono gli sprechi e l’ambiente ne trae beneficio.

Secondo un recente studio di Too Good To Go, ogni cittadino italiano spreca in media 2,6 pasti alla settimana, l’equivalente di 47 giorni di spesa e circa 360 euro all’anno. Questi dati evidenziano l’urgenza di adottare soluzioni efficaci per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare, con conseguenze significative non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale.