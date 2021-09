Tre eventi in un unico weekend, FieraBologna riparte con il 'botto'

Centinaia di aziende italiane e straniere, migliaia di visitatori previsti (seguendo tutte le norme anti-Covid ‘green-pass compreso), decine di appuntamenti, incontri, approfondimenti. A Bologna si danno appuntamento tre pilastri dell’economia nazionale: cosmetica, farmaceutica, biologico.

Rispettivamente OnBeauty by Cosmprof, REazione, Sana.

A presentare la quattro giorni, presso la Casa Cardinale Schuster di Milano, il Direttore Generale di BolognaFiere Antonio Bruzzone.

“Una piattaforma inedita - ha detto – con l’obiettivo di riportare all’interno del quartiere fieristico bolognese una platea di operatori differenziati per operatività e aree di intervento in attesa di tornare alle edizioni primaverili dedicate come Cosmoprof e Cosmofarma”.

Quella di Onbeauty segna un fondamentale rilancio delle attività del settore che permette di riallacciare relazioni commerciali dopo un anno e mezzo molto difficile per il comparto. Sono oltre 300 i brand in esposizione con espositori provenienti da 20 paesi tra cui Cina, Francia, Germania, Nepal, Israele.

Giovedi e venerdì il padiglione 31 accoglierà i leader della supply chain: i fornitori di tecnologie e del confezionamento presenteranno le tecniche e le soluzioni più innovative. Nel padiglione 25 il segmento ‘cosmesi green&organic, in collaborazione con Sana.

L’edizione 2021 di Sana coincide con un momento di grande rilevanza per il mercato del biologico che negli ultimi 10 anni è cresciuto del 133%. Tantissimi anche qui gli appuntamenti e gli incontri, i temi affrontati. Dalla cura della persona alla cosmetica, dall’alimentare alla tutela del suolo, dal packaging al sanitario. Una vera e propria rivoluzione ‘bio’ che sta attraversando ogni aspetto della vita quotidiana.

E , a proposito di sanitario, REazione, appuntamento di Cosmofarma.

Insomma, una quattro giorni imperdibile.