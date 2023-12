BPER Banca promuove “CYBERSICURI Impresa possibile”: obiettivo della campagna è contrastare le truffe informatiche

BPER Banca promuove “CYBERSICURI Impresa possibile”, la campagna di sicurezza informatica, in collaborazione con CertFin, per contrastare le truffe e sensibilizzare le imprese sull’importanza di investire nella sicurezza dei sistemi informatici e nella consapevolezza al suo utilizzo. L’iniziativa ha come claim “La risposta giusta alla sicurezza della tua impresa è l’informazione” e si pone come obiettivo rendere consapevoli gli utenti sulle minacce derivanti da attacchi informatici e sulle scelte da intraprendere in caso di bisogno. È attivata e coordinata da ABI Lab, il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dal CertFin – CERT Finanziario Italiano.

BPER Banca, con questa campagna, sarà tra i protagonisti di una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulle truffe informatiche. L’informazione, infatti, risulta essere il miglior strumento per la divulgazione.

Alessandro Bulgarelli, Chief Information Security Officer di BPER Banca, ha dichiarato: “BPER aderisce ancora una volta a iniziative importanti e di grande attualità. Nel caso specifico, ci stiamo impegnando per la sensibilizzazione su un tema essenziale come quello della sicurezza informatica. Vogliamo contribuire ad aumentare il livello di consapevolezza sui possibili pericoli di frode e sensibilizzare ad un uso sicuro degli strumenti digitali. Siamo fieri di promuovere una campagna di grande utilità e valore”.