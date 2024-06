UniCredit al fianco di Next Yacht Group: stanziato finanziamento da 15 mln

UniCredit supporta Next Yacht Group con un finanziamento Futuro sostenibile da 15 milioni di euro

UniCredit ha stanziato un finanziamento da 15 milioni di euro, assistito da Garanzia Futuro di SACE, in favore di Next Yacht Group. Obiettivo dell'operazione, che si concretizza in un finanziamento Futuro sostenibile (tra le soluzioni messe a disposizione dalla banca per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e che ha una durata di sei anni) è supportare gli investimenti dell'azienda di volti ad aumentare la sostenibilità del suo ciclo produttivo. Inoltre, il prestito gode di un beneficio sul tasso iniziale correlato a obiettivi prefissati come il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette di CO2, attraverso l’efficientamento dei consumi energetici presso le proprie sedi; l’ammodernamento dei macchinari di produzione e iniziative di conversione della flotta aziendale verso modelli meno inquinanti.

A ciò si aggiungono campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti, fornitori e partner sui comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico, iniziative di welfare aziendale e smart working, volte a sostenere una mobilità a ridotto impatto ambientale e ad accrescere la soddisfazione del team. Next Yacht Group è proprietaria di AB Yachts e Maiora, due marchi di indiscussa leadership per prestazioni e stile, che da oltre cinquant’anni realizzano imbarcazioni su misura: dai più sportivi AB Yachts con prestazioni impareggiabili, agli ampi spazi con soluzioni spesso “non convenzionali” degli yacht Maiora, a cui si aggiunge la nuova linea Exuma, che coniuga brillantezza prestazionale ed una vivibilità a bordo unica nel mercato.

Next Yacht Group è parte essenziale di un progetto più ampio e strategico nel settore del 'Luxury Wellbeing' del Gruppo GB Invest Holding AG, che ha eletto l’Italia, ed in particolare la Toscana, quale area principale di investimento.

Mario Petroni, Presidente di Next Yacht Group, commenta: “Siamo molto contenti dell’affiancamento creditizio concessoci da UniCredit, soprattutto per la fiducia e l’apprezzamento che ci vengono riservati. L’importante finanziamento in oggetto permetterà l’attuazione del nostro ambizioso piano di sviluppo sostenibile che vedrà crescere significativamente la nostra capacità produttiva con un’attenzione particolare ai temi ESG, nei quali il nostro Gruppo crede fermamente”.

“Siamo orgogliosi di poter sostenere i nuovi progetti industriali di Next Yacht Group, una tra le aziende di punta della nautica Made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Questa operazione conferma il nostro impegno come partner strategico per il settore che è presente con brand di eccellenza in Toscana. Siamo determinati a ricoprire un ruolo di primo piano nelle sfide legate alla transizione. Vogliamo mettere a disposizione delle aziende dello Yachting la nostra expertise, fornendo soluzioni mirate e di impatto anche per lo sviluppo dell’intera filiera, capaci di migliorare la sostenibilità dei cicli produttivi e una competitività distintiva sul mercato”, aggiunge Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

Finanziamento Futuro Sostenibile è una delle soluzioni di UniCredit a supporto delle imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, in linea con piano d'azione lanciato dalla banca a supporto del PNRR per sostenere la ripresa del Paese facendo leva sulla trasformazione digitale ed ecologica. La banca riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamento. UniCredit, in linea con il paradigma ESG, prevede tre categorie di obiettivi legati al Finanziamento Futuro Sostenibile: tutela dell'ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell'impresa. La banca si impegna altresì a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società̀ cliente.