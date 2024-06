UniCredit, CDP e SACE a supporto di Cisalfa Group che approda all'estero

UniCredit, CDP e SACE sostengono Cisalfa Group: l'obiettivo è espandere il marchio a livello internazionale

Per la prima volta, Cisalfa Group intraprende un processo di internazionalizzazione sui mercati esteri con l’acquisizione degli storici retailer Sport Voswinkel e SportScheck. Il progetto è sostenuto da UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e SACE e prevede un piano di investimenti in Germania ma anche un’ulteriore crescita in Italia.

Nel dettaglio, UniCredit e CDP hanno finalizzato con Cisalfa Group, il più grande retailer italiano di abbigliamento e accessori sportivi con circa 160 negozi nel Paese, un finanziamento di complessivi 115 milioni così suddiviso: 65 milioni da UniCredit e 50 milioni da CDP. Per la parte del finanziamento destinata all'internazionalizzazione in Germania è intervenuta SACE con una garanzia finanziaria dedicata. Il progetto prevede, oltre all’acquisto delle società tedesche Sport Voswinkel e SportScheck e dei relativi 75 punti vendita, anche il potenziamento della rete commerciale. In particolare, in Italia è previsto un piano di aperture di oltre 10 punti vendita tra il 2024 e il 2027 della nuova catena INTERSPORT Superstore.

Cisalfa Group sviluppa, produce, vende e distribuisce abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero e ha come obiettivo quello di credere in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport. L’attenzione all’impatto ambientale e sociale, oltre a quello economico, è al centro delle politiche aziendali del Gruppo, nato nel 1977 per iniziativa della famiglia Mancini con il primo negozio Cisalfa Sport aperto a Tivoli.

“Con l'acquisizione di Sport Voswinkel e di SportScheck, abbiamo avviato il nostro percorso di espansione internazionale e stiamo consolidando la nostra presenza nell’area DACH. Questa operazione, resa possibile grazie al sostegno di SACE, UniCredit e CDP, rappresenta un'opportunità senza precedenti per diffondere la nostra cultura del benessere attraverso lo sport anche oltre i confini nazionali. Il nostro obiettivo è quello di massimizzare le sinergie tra le società, rilanciare ed espandere le aziende tedesche ed ampliare la nostra presenza in Italia e in Germania mantenendo una particolare attenzione all’omnicanalità”, ha affermato Boris Zanoletti, General Manager di Cisalfa Group.

Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit, ha aggiunto: "E’ per noi un piacere, nell’ambito di una relazione ormai consolidata in qualità di partner finanziario e strategico, continuare a supportare il Gruppo Cisalfa nella realizzazione del proprio percorso di sviluppo organico e per linee esterne”.

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato un’eccellenza come il Gruppo Cisalfa nel processo di espansione verso i mercati esteri e crediamo fortemente nel potenziale del tessuto imprenditoriale italiano, specialmente in settori rappresentativi del “Made in Italy”. Continueremo ad accompagnare la crescita delle imprese in sinergia con gli altri partner per renderle sempre più solide e competitive, sia in Italia sia nei mercati internazionali”, ha dichiarato Matteo Rusciadelli, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro-Sud di CDP.

Marco Severi, Senior Relationship Manager Network Centro di SACE, ha concluso: “SACE è sempre al fianco delle imprese italiane e siamo orgogliosi di accompagnare una storica realtà come il Gruppo Cisalfa, che diffonde la cultura dello sport per il benessere dei propri clienti, verso un percorso di sviluppo internazionale di vendita di articoli sportivi. Da oltre 45 anni sosteniamo l’export e l’internazionalizzazione del miglior Made in Italy e queste operazioni sono la conferma del ruolo di primo piano di SACE al fianco delle imprese per rafforzare sempre più la loro competitività in Italia e nel mondo”.