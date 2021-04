UniCredit, con FISPES per l’Atletica paralimpica nel biennio 2021-22

UniCredit al fianco di FISPES per promuovere l’attività sportiva giovanile dell’Atletica paralimpica

Nasce oggi la partnership tra FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, e UniCredit nata per sostenere gli eventi sportivi federali e tutta l’attività giovanile dell’Atletica paralimpica.

Per il biennio 2021-2021, UniCredit assumerà il ruolo di Official Sponsor della Federazione con l’obiettivo di promuovere a largo raggio le manifestazioni sportive organizzate da FISPES a livello nazionale e promozionale, valorizzando, in senso più ampio, l’importanza dello sport per le persone con disabilità nel nostro Paese.

UniCredit ha desiso di reivestire, inoltre, anche il ruolo di Title Sponsor di FISPES Academy, l’accademia giovanile dell’Atletica paralimpica, fucina di talenti della disciplina.

Il progetto della UniCredit FISPES Academy avrà il respiro ampio di sostenere gli atleti paralimpici della Nazionale Italiana Under 20 per proiettarli verso gli impegni internazionali più importanti per la loro fascia d’età (Europei, Mondiali e meeting di settore) supervisionati dallo staff tecnico azzurro e dai loro tecnici personali.

Il primo appuntamento di questo sodalizio sarà l’Italian Para Athletics Top Challenge, tappa cruciale del circuito mondiale del World Para Athletics Grand Prix che sbarcherà a Jesolo in proiezione Paralimpiadi di Tokyo.

Il Presidente FISPES Sandrino Porru commenta così l’accordo con UniCredit: “Sono particolarmente orgoglioso di annunciare questa partnership nata per sostenere il percorso di avviamento e di promozione della nostra Federazione, con focus speciale sul settore giovanile. Il progetto dell’Academy diventerà centrale per diffondere in modo più capillare l’attività sportiva tra ragazzi con disabilità, incrementandone le opportunità di pratica. Insieme sarà più facile far conoscere il mondo paralimpico a cui apparteniamo e riusciremo a farlo attraverso le esperienze e le storie dei nostri giovani atleti, veri ispiratori nella costruzione di una collettività sempre più accogliente ed equa”.

Barbara Cassinelli, Responsabile Marketing Communication, Business Events & Sponsorships Commercial Banking Italy di UniCredit, dichiara: “L’inclusione, a tutti i livelli, è un tema di grande attenzione per noi di UniCredit e nei confronti del quale avvertiamo un grande senso di responsabilità. Il progetto della FISPES Academy, che siamo fieri di supportare, ci ha colpito per il messaggio che porta con sé: lo sport non solo e non tanto come competizione ma come percorso di crescita e autorealizzazione i cui protagonisti, gli atleti, hanno già vinto a prescindere”.