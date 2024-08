UniCredit e MCC, sottoscritti due minibond da 4 e 3 mln emessi da Gruppo Silvateam

UniCredit e MCC, insieme a sostegno del Gruppo Silvateam: sottoscritti due minibond da 4 e 3 milioni di euro

Il Gruppo Silvateam consolida la sua crescita grazie ai due prestiti obbligazionari di 4 e 3 milioni di euro, emessi rispettivamente da Silvateam e Silvachimica, due società del Gruppo Silvateam. Il prestito obbligazionario emesso da Silvateam e interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ha durata di sei anni e un duplice scopo: sviluppare il Software Gestionale ERP (Enterprise Resource Planning) che sarà implementato a livello di gruppo e che permetterà di portare sotto un unico ERP integrato tutte le società in ogni geografia del mondo, comprese le società in Sud America e Cina, e supportare la crescita per linee esterne del Gruppo Silvateam, mediante l’acquisione di società target.

Il prestito obbligazionario emesso da Silvachimica, anch’esso interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, ha durata di sei anni e ha l’obiettivo di consolidare gli investimenti nel nuovo impianto di ripolimerizzazione, sul sito di San Michele Mondovì (CN), che permetterà di produrre i sintetici in modo sostenibile, collocando la società sulla frontiera tecnologica a livello mondiale su questo tipo di produzioni. Entrambi i prestiti obbligazionari sono assistiti dalla copertura del Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito per conto del MIMIT.

Silvateam, azienda di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, è la holding del Gruppo Silvateam. L’azienda svolge l’attività di coordinamento e di controllo su tutte società del Gruppo, sia in Italia che all’estero. Silvachimica produce estratti vegetali, tannini sintetici, estratti speciali, oli, ingrassi, ausiliari di concia, resine, coloranti anionici e prodotti di riviera prevalentemente per uso conciario. L'azienda ha sedi di distribuzione a Castelfranco di Sotto (PI) e ad Arzignano (VI), i due principali centri conciari italiani e mondiali. Silvachimica produce inoltre pregiati tannini per il settore enologico ed estratti vegetali per riequilibrare la dieta degli animali da allevamento.

I due minibond emessi dal Gruppo Silvateam rientrano nel programma Basket Bond "Made in Italy" lanciato il 30 aprile scorso da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, punta a mobilitare risorse per 100 milioni di euro a supporto degli investimenti di piccole e medie imprese e Mid Cap attive nei settori strategici dell'economia italiana.

"Nel 2023 abbiamo concluso un piano industriale di grande successo e nel 2024 stiamo iniziando un nuovo piano di investimenti per continuare il processo di crescita. I minibond saranno finalizzati a progetti con cui pensiamo di creare grande valore per il Gruppo focalizzandoci su prodotti ancora più sostenibili, sulla crescita anche per vie esterne e sull’integrazione dei sistemi informativi a livello mondiale", afferma Alessandro Battaglia, Presidente del Gruppo Silvateam.

"Portiamo avanti con grande determinazione il nostro impegno nel supportare finanziariamente le aziende del nostro territorio nel proprio percorso verso un'economia green e sostenibile e con questo finanziamento confermiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle piccole e medie imprese", dichiara Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit. "Le operazioni strutturate con Mediocredito Centrale e Fondo Centrale di Garanzia consentono agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di ottenere risorse finanziare in modo più rapido e a condizioni migliori rispetto a quelle tipiche del mercato. UniCredit, banca leader in Italia nei minibond, mette la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio delle esigenze del sistema produttivo delle aziende del NordOvest".

“Grazie a questo tipo di operazioni, che integrano finanza innovativa e garanzia pubblica, possiamo concretamente accompagnare le nostre imprese nel proprio percorso di sviluppo e crescita, seguendo la via dell’innovazione e della sostenibilità”, ha dichiarato Piero Ferettini, Responsabile Commerciale del Gruppo Mediocredito Centrale. “Beneficiando di questi strumenti, il nostro tessuto produttivo potrà migliorare la propria competitività non solo nel mercato domestico, ma anche in quello internazionale. Come Mediocredito Centrale siamo orgogliosi di fare la nostra parte insieme a UniCredit e di sostenere PMI e le Mid Cap, mettendo al loro servizio la nostra competenza e la nostra professionalità”.