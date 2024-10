UniCredit e SACE supportano UNIFIBER nella costruzione di una rete FTTH nel Lazio

UniCredit e SACE finanziano UNIFIBER: in arrivo una rete FTTH nel Lazio per connettività avanzata e sviluppo sostenibile nelle aree grigie

UniCredit, in collaborazione con SACE, sostiene lo sviluppo di UNIFIBER per la realizzazione di una rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) nel Lazio, con un finanziamento ESG-linked di 10 milioni di euro. L’operazione, della durata di 10 anni, è suddivisa in due tranche: una da 7,15 milioni di euro, garantita da SACE tramite lo strumento “Garanzia Futuro”, e una seconda per completare l’importo. L’obiettivo di questo investimento è di colmare il divario digitale nelle “aree grigie” della regione, dove le infrastrutture per la banda larga veloce sono insufficienti, coprendo circa 200.000 potenziali utenti.

Il progetto rientra in un ampio piano europeo per garantire connessioni ultraveloci, in linea con l’Agenda Digitale Europea 2020, il piano Gigabit Europe 2025 e il Digital Decade Policy Programme (DDPP). Attraverso la costruzione di infrastrutture di ultima generazione, si mira a fornire connettività fino a 1 Gbps per sostenere la trasformazione digitale delle comunità locali.

L’intervento è supportato da UniCredit tramite un prestito ESG-linked, un tipo di finanziamento rivolto a imprese che puntano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Questo prestito consente tassi di interesse agevolati a UNIFIBER, incentivando il rispetto di specifici obiettivi ESG (Ambientali, Sociali e di Governance). Per UNIFIBER, tali obiettivi comprendono l’innovazione tecnologica nelle aree a bassa connettività, la fornitura di servizi digitali avanzati e la salvaguardia ambientale, con l’implementazione della rete prevalentemente tramite infrastrutture civili esistenti, così da minimizzare costi e impatti ambientali.

Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit, ha commentato: “Con questa operazione, confermiamo l’impegno di UniCredit a essere un partner strategico per le aziende che intendono avviare piani di sviluppo sostenibili. La sostenibilità è ormai un elemento cruciale per il successo competitivo a livello globale, e UniCredit è in prima linea per favorire la crescita economica, ambientale e sociale delle imprese italiane”.

Marcello Vispi, CEO di UNIFIBER, ha espresso grande soddisfazione per il sostegno ricevuto: “La costruzione di una rete in fibra ottica ultra-veloce nel Lazio rappresenta un passo fondamentale per ridurre il divario digitale, offrendo connettività di qualità alle comunità locali. Siamo fortemente impegnati nello sviluppo di una rete aperta e accessibile, ottimizzando gli investimenti per massimizzare il valore per l’Italia e i nostri stakeholder. Attraverso questa rete FTTH end-to-end, non solo miglioriamo la qualità della vita dei cittadini, ma promuoviamo anche l’innovazione, la crescita economica e nuove opportunità per le imprese locali. L’adozione dei principi ESG consolida ulteriormente il nostro impegno per uno sviluppo responsabile che rispetti le caratteristiche uniche del territorio in cui operiamo”.