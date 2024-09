UniCredit Foundation lancia le Borse di Studio 'Uni.ON – Accendi il tuo futuro'

UniCredit Foundation: al via le Borse di Studio 'Uni.ON – Accendi il tuo futuro' per supportare giovani studenti in difficoltà economica

Sono ufficialmente aperte le Borse di Studio “Uni.ON – Accendi il tuo futuro”, un’iniziativa promossa da UniCredit Foundation in collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi. Questo progetto si propone di supportare ragazzi e ragazze che desiderano intraprendere un percorso universitario ma che non dispongono dei mezzi socio-economici per farlo. L'investimento complessivo da parte di UniCredit Foundation per questa iniziativa ammonta a un milione e mezzo di euro, evidenziando l'impegno della fondazione nell'accompagnare giovani studenti nel passaggio dalla scuola secondaria all'università, con particolare attenzione ai corsi nelle aree scientifica ed economica delle università pubbliche in Italia.

L'iniziativa nasce con l'intento di premiare il merito e la motivazione a continuare gli studi. Le borse di studio intendono contrastare il fenomeno dei “Lost Einstein”, ovvero quei giovani con alto potenziale che, a causa delle disuguaglianze iniziali, non riescono a realizzarsi. Inoltre, la scarsità di iscrizioni nelle carriere universitarie STEM, che si attesta intorno al 27% degli studenti universitari, nonostante il tasso di occupazione tra i laureati di queste discipline superi l'85%, rappresenta una sfida da affrontare. Incentivare l’accesso a queste carriere significa offrire maggiori opportunità di riscatto sociale, facilitando l'inserimento lavorativo e l'accesso a professioni altamente qualificate e meglio retribuite.

“Come Unicredit Foundation crediamo che promuovere programmi di orientamento e sostegno alle fasce meno inclini a proseguire gli studi universitari sia un punto decisivo per garantire a tutti e a tutte un equo accesso ai propri sogni. I dati nazionali sul numero di giovani laureati, se confrontati con quelli europei, possono sembrare scoraggianti, ma per esperienza sappiamo che il cambiamento si genera passando da singole storie positive in grado di guidare un movimento più ampio. È per questo che abbiamo lanciato Uni.ON, un progetto pilota che coinvolgerà 200 studenti in Lombardia e Campania, regioni dove i nostri partner hanno un forte radicamento territoriale. L’obiettivo è creare una contaminazione positiva di best practice, con l’ambizione di ampliare l’iniziativa in futuro sulla base dei risultati del primo anno”, ha commentato Silvia Cappellini, Direttore Generale di UniCredit Foundation.

Don Gino Rigoldi ha aggiunto: “Crediamo che l’istruzione sia il miglior investimento per il futuro di un ragazzo e di una ragazza. Lo studio, come diritto sancito anche dalla Costituzione, permette che nessun talento possa essere sprecato per difficoltà sociali ed economiche e che tutti abbiano la possibilità di crearsi delle opportunità. Pensiamo che offrire opportunità per far fronte alle emergenze sociali sia responsabilità di tutti. UniCredit Foundation ha messo a disposizione le borse di studio per portare progettualità nella vita delle ragazze e dei ragazzi che desiderano studiare: abbiamo accolto la loro sfida e l’abbiamo fatta nostra”.