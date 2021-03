UniCredit: parte UniCredit4Women, l’iniziativa che mette al centro le donne

UniCredit, al via a UniCredit4Women, un progetto per valorizzare il talento delle donne

UniCredit lancia in Italia UniCredit4Women, un percorso volto a facilitare il dialogo e l’incontro tra il mondo bancario e l’universo femminile e testimoniare così l’impegno che la banca mette in campo per valorizzare il talento e le occasioni di crescita per le donne. L’iniziativa si inscrive nella più ampia strategia del Gruppo per tutelare tutte le diversità e favorire l’inclusione.

UniCredit4Women è stata presentata nel corso del Forum Women ONboarding, un evento aperto da Francesco Giordano, Co-CEO Commercial banking Western Europe di UniCredit, seguito dal keynote speech di Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica e Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, e dagli interventi di Irene Facheris, esperta in gender studies e formatrice, e di Alessandra Lanza, Senior Partner Prometeia che ha presentato un’analisi sullo scenario attuale dell’imprenditoria femminile e sulla financial literacy delle donne italiane. La giornata è poi proseguita con una tavola rotonda cui hanno partecipato Lavinia Biagiotti, Presidente e CEO di Biagiotti Group, Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la moda italiana, Riccarda Zezza, CEO Lifeed by Maam, Magda Bianco, Direttrice Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia. Le conclusioni sono state affidate ad Alessandra Rocchi, Head of Territorial Relations Support & Development Plans e Giovanna Neffat, Head of Banking Academy UniCredit. L’evento è stato moderato da Janina Landau Responsabile della sede romana di Class CNBC.

"Il percorso che inauguriamo oggi in Italia – ha dichiarato Francesco Giordano, Co CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit - è parte dell’impegno più ampio di UniCredit nel valorizzare il talento femminile: come azienda stiamo lavorando per incrementare la rappresentanza femminile sia nel senior management che a livello dirigenziale. Continueremo a focalizzarci sulla diversità e l'inclusione con responsabilità, orgogliosi anche dall'inserimento di UniCredit nell'indice Bloomberg GEI insieme ad altre società che stanno dando un chiaro esempio nel promuovere la leadership femminile. Nel 2019 abbiamo sottoscritto la Women in Finance Charter per sostenere la diversità di genere nel settore finanziario e il nostro obiettivo è quello di avere almeno il 20% di ruoli di alta dirigenza ricoperti da donne entro il 2022 e il 30% nel 2023”.

La giornata, organizzata in partnership con AIDDA, GammaDonna, Prometeia e WomenXImpact è stata anche l’occasione per presentare le prime due iniziative concrete di UniCredit4Women: WomenONboarding, un percorso di mentoring al femminile, nel quale 21 professioniste scelte fra i membri degli Advisory Board Italy e Territoriali di UniCredit fungeranno da mentor ad altrettante mentee selezionate fra imprenditrici di PMI clienti della banca ad elevato potenziale di crescita, e quattro diversi percorsi della Banking Academy di UniCredit che hanno in comune l’attenzione posta al rapporto tra donne e denaro e un pubblico composto da uomini e donne, per creare condivisione su tematiche che riguardano lo sviluppo e la crescita del Paese e non “semplicemente” il genere.