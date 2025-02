UniCredit: risultati record nel 2024 con un utile netto di €9,7 miliardi

UniCredit, il 2024 supera le aspettative: utile netto di €9,7 miliardi e prospettive ambiziose per il futuro

Il 2024 ha segnato un altro anno straordinario per UniCredit, con risultati consolidati che testimoniano l’efficacia della strategia “UniCredit Unlocked”. Tre anni di impegno hanno portato al superamento di tutte le ambizioni prefissate, posizionando il Gruppo per continuare a generare valore in modo differenziato per gli azionisti.

Nel FY24, UniCredit ha registrato un utile netto contabile di €9,7 miliardi, in rialzo del 2% rispetto all’anno precedente. L'utile netto, al netto delle DTA (attività fiscali differite), è aumentato a €9,3 miliardi, segnando un incremento dell’8%. Questi risultati sono stati raggiunti nonostante l’assorbimento di €1,3 miliardi di oneri straordinari. Il Return on Tangible Equity (RoTE) ha toccato il 21%, mentre l’utile per azione (EPS) è salito a €5,74, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.

Le distribuzioni totali sul FY24 sono cresciute a €9,0 miliardi, di cui €3,7 miliardi in dividendi, corrispondenti a un dividend per share (DPS) pari a €2,40, in rialzo del 33% rispetto all’anno precedente. Questi risultati riflettono la solida posizione patrimoniale e la continua generazione di capitale.

I ricavi netti sono saliti a €24,2 miliardi, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, grazie a una forte performance nelle commissioni che hanno raggiunto i €8,1 miliardi, in rialzo dell’8%. Il margine di interesse (NII) ha visto un incremento del 3% a €14,4 miliardi, spinto dalla solida attività commerciale e dalla diversificazione dei prodotti. I costi sono stati contenuti a €9,4 miliardi, con una riduzione dell’1% rispetto all’anno precedente, nonostante le pressioni inflazionistiche e gli investimenti strategici. Il rapporto costi/ricavi si è attestato a un eccellente 37,9%, il miglior livello nel settore.

La qualità degli attivi rimane solida, con un basso costo del rischio pari a 15 punti base. Il Gruppo ha mantenuto forti linee di difesa, inclusi circa €1,7 miliardi di overlays, a dimostrazione della prudente gestione del rischio. Il CET1 ratio è rimasto invariato al 15,9% rispetto allo scorso anno, nonostante gli investimenti strategici e le distribuzioni aumentate, a conferma della continua e robusta generazione organica di capitale, che ha raggiunto €12,6 miliardi nel FY24.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha commentato: “I risultati record che abbiamo raggiunto nel 2024 sono il coronamento di tre anni di forte impegno e strategia, che hanno visto UniCredit superare le ambizioni prefissate con il nostro piano UniCredit Unlocked. La nostra continua capacità di generare valore per gli azionisti, migliorare la redditività e sostenere la crescita in un contesto macroeconomico complesso è la testimonianza di una solidità che non solo ci distingue, ma ci posiziona in modo unico per affrontare le sfide future”.

Orcel ha poi aggiunto: “Guardando al futuro, rimaniamo determinati a continuare a investire e a crescere in modo sostenibile. Il nostro obiettivo è garantire che UniCredit continui a produrre valore in modo differenziato, mantenendo al contempo una solida disciplina finanziaria e una gestione del rischio rigorosa. Le ambizioni per il futuro restano alte, con un utile netto di circa €10 miliardi entro il 2027, una crescita sostenibile del RoTE e distribuzioni maggiori di quelle raggiunte nel 2024”.

Guardando al futuro, la guidance per il FY25 prevede un utile netto e un RoTE sostanzialmente in linea con i risultati del FY24, nonostante lo scenario macroeconomico meno favorevole. Inoltre, UniCredit prevede di distribuire maggiori dividendi rispetto a quelli del FY24, con una distribuzione pari al 50% dell’utile netto. A medio-lungo termine, UniCredit punta a raggiungere un utile netto di circa €10 miliardi entro il 2027, con un RoTE superiore al 17% nel periodo FY25-27, mantenendo una redditività sostenibile. Le distribuzioni del capitale in eccesso sono previste in crescita, con una distribuzione annuale superiore rispetto a quella del FY24 nel periodo 2025-2027.

In ambito ESG, UniCredit ha raggiunto importanti traguardi nel FY24, con il 15% dei finanziamenti totali destinati a progetti sostenibili e il 20% delle emissioni obbligazionarie emesse in ambito sostenibile. Inoltre, il 53% degli Asset under Management (AuM) è ora ESG-compliant, superando gli obiettivi prefissati.