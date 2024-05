UniCredit, Santoliquido nominato a capo del business assicurativo

UniCredit nomina Alessandro Santoliquido per guidare il business assicurativo paneuropeo

A partire dal 1 luglio 2024, Alessandro Santoliquido sarà a capo del suo business assicurativo paneuropeo di UniCredit. La banca ha annunciato oggi che Santoliquido sarà responsabile dell'implementazione delle strategie assicurative del Gruppo, un'area in cui UniCredit vede forti dinamiche e potenzialità di crescita.

Richard Burton, Head of Client Solutions di UniCredit, ha dichiarato: “La nomina di Alessandro rafforzerà ulteriormente le nostre capacità nel settore assicurativo, in coerenza con l’impegno a potenziare le nostre tre fabbriche prodotto e a fornire soluzioni best-in-class ai clienti attraverso le nostre reti”.

"Sono fermamente convinto che l'ulteriore sviluppo del business assicurativo in UniCredit abbia un potenziale molto elevato e metterò a disposizione tutta la mia esperienza per costruire un team forte, in grado di fornire un eccellente livello di servizio ai clienti", ha aggiunto Alessandro Santoliquido.

Santoliquido è stato recentemente Direttore Generale di Cronos Vita Assicurazioni, società creata nell'agosto 2023 per rilevare e salvare Eurovita, dove è stato Commissario per la gestione straordinaria della compagnia, nominato dall'IVASS, l'autorità di vigilanza assicurativa Italiana. In questa posizione, ha guidato la ricerca di una soluzione sostenibile per Eurovita al fine di proteggere gli assicurati e prevenire un contagio più ampio, lavorando in sintonia con l'IVASS, l'ANIA e il Ministero dell'Economia.

In precedenza, Santoliquido ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel Gruppo Allianz, in particolare come Presidente e Amministratore Delegato di Genialloyd, ora Allianz Direct, un leader di mercato che rappresenta uno dei migliori casi di creazione di valore nell'assicurazione diretta in Italia negli ultimi vent'anni.

Tra il 2009 e il 2021 ha ricoperto ruoli di Direttore Generale sia nel Gruppo SARA che nel Gruppo Amissima, svolgendo un ruolo di primo piano nella ristrutturazione e nel miglioramento della redditività di ciascuna organizzazione. Santoliquido ha conseguito un Master of Business Administration presso l'INSEAD e si è laureato all'Università Bocconi in Economia aziendale. Nel 2012 è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica Italiana come “Commendatore dell'Ordine al Merito”.