UniCredit: siglato l’accordo sindacale per il Premio di Produttività 2024

UniCredit: firmato l’accordo per il Premio di Produttività 2024, il più alto del settore bancario

UniCredit ha raggiunto un importante accordo con le organizzazioni sindacali per l’erogazione del Premio di Produttività (VAP) relativo all’esercizio 2024. L’intesa, firmata con FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, consolida l’impegno della banca nel valorizzare i propri dipendenti, offrendo un incentivo economico tra i più alti nel settore bancario italiano.

L’accordo prevede un premio di 2.500 euro per i dipendenti che sceglieranno di destinarlo interamente al Conto Welfare, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. In alternativa, l’importo sarà di 1.600 euro se versato nel Conto Welfare e di 1.000 euro lordi in caso di erogazione monetaria diretta. A queste cifre si aggiungono 811,30 euro di welfare aggiuntivo e 88,70 euro per la polizza collettiva denti. L’accredito su Conto Welfare avverrà ad aprile, mentre l’erogazione monetaria sarà disponibile a giugno. Oltre al VAP, UniCredit introduce per la prima volta un contributo dedicato ai dipendenti e ai loro familiari per accedere al servizio di Medicina Primaria Digitale, promuovendo la prevenzione e il miglioramento degli stili di vita.

Parallelamente al premio di produttività, UniCredit ha aderito al bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al Fondo Nuove Competenze per le Innovazioni (FNC), con l’obiettivo di potenziare le competenze in ambito ESG, Digital e Welfare. Grazie a questa iniziativa, oltre 800 dipendenti della banca e delle sue Legal Entities parteciperanno a percorsi formativi di 150 ore, progettati da UniCredit University in collaborazione con partner d’eccellenza. In particolare, più di 100 dipendenti saranno formati per diventare “Welfare Advisor”, con il compito di promuovere l’offerta welfare aziendale e raccogliere le esigenze dei colleghi sui territori.

“UniCredit, grazie al costante e costruttivo confronto con le Organizzazioni Sindacali, continua a investire nelle sue persone, riconoscendo il valore del contributo di tutti i colleghi ai risultati raggiunti, potenziando lo sviluppo delle competenze e la formazione continua e arricchendo il sistema di Welfare come leva fondamentale per il benessere personale e organizzativo”, ha dichiarato Ilaria Dalla Riva, Responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit.

Tra le novità di quest’anno, i dipendenti potranno scegliere volontariamente di destinare fino a 500 euro del credito welfare per partecipare al piano di azionariato diffuso “U Share”. L’intesa siglata con i sindacati non solo conferma il ruolo di UniCredit come leader nel settore bancario in termini di incentivi ai lavoratori, ma rappresenta anche un passo avanti nella creazione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e orientato allo sviluppo professionale.