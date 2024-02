UniCredit sostiene la futura generazione di talenti nella Youth America’s Cup

UniCredit è al fianco della futura generazione di talenti nella Youth America’s Cup

UniCredit debutta nel mondo della vela sostenendo la terza edizione della Youth America's Cup, annunciando il naming partner UniCredit Youth America's Cup. La UniCredit Youth America's Cup si svolgerà dal 17 al 26 settembre a Barcellona ed è aperta ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Le regate possono essere seguite direttamente dalla costa e la 37a edizione dell’America's Cup è gratuita per tutti gli spettatori. L’evento può essere seguito anche in diretta mondiale sui canali broadcast e online.

L'evento vedrà protagonisti i migliori giovani velisti del mondo provenienti da 12 Paesi e metterà alla prova spirito di squadra, intuizione, leadership e abilità, con i team che si confronteranno nelle diverse regate per ottenere i risultati migliori. UniCredit è impegnata a sprigionare il pieno potenziale dei giovani e, con questa regata, supporterà la futura generazione di talenti su un palcoscenico globale. UniCredit è inoltre orgogliosa di sostenere la stessa America's Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, in qualità di Global Partner e Global Banking Partner.

L’attenzione ai diversi aspetti della sostenibilità e la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile sono al centro della 37a edizione dell’America's Cup Louis Vuitton, in totale coerenza con la strategia di UniCredit in questi ambiti. Oltre ai sei team di America’s Cup già confermati (Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Svizzera e Francia), sono arrivate altre sei iscrizioni da parte di Spagna, Paesi Bassi, Canada, Germania, Svezia e Australia e tutti i team hanno avviato rigorose prove di selezione per individuare i futuri talenti. L'UniCredit Youth America's Cup sarà uno dei momenti salienti della 37a America's Cup Louis Vuitton di Barcellona, in grado di attrarre e dare visibilità alla nuova generazione di velisti professionisti di grande livello.

Le regate ufficiali saranno precedute da cinque giorni e mezzo di prove programmate per i sei team "non-America's Cup" invitati e da mezza giornata di prove per i team dell'America's Cup, prove che si svolgeranno dal 10 al 15 settembre 2024. Le flotte verranno poi suddivise tra i team invitati e quelli dell'America's Cup. Le regate di ogni evento si svolgeranno nella nuova foiling class più entusiasmante del mondo, l'AC40, con imbarcazioni monoscafo tutte uniformate dal design unico con componenti standard per mettere in risalto il talento puro dei giovani velisti.

"Sono orgoglioso di vedere che le nuove generazioni si avvicinano a uno sport che fa dello spirito di squadra, dell’intuizione e della determinazione nel perseguire un obiettivo comune i suoi principi base. Come Gruppo siamo orgogliosi di essere partner di un evento che dà visibilità ai talenti e la massima importanza al rispetto di corrette prassi in ambito ESG. Un approccio pienamente in linea con la strategia di UniCredit", ha dichiarato Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit Group.

I turni di qualificazione iniziali vedranno un totale di otto gare completate per entrambi i gruppi e i primi tre team di ciascun gruppo passeranno alla Serie Finale di quattro gare. In occasione della Finale del 26 settembre si terrà anche la Finale della UniCredit Youth America's Cup: i due team migliori si affronteranno in un match race conclusivo per aggiudicarsi il titolo e il trofeo della UniCredit Youth America's Cup. UniCredit progetterà questo trofeo, che sarà svelato nella primavera del 2024.

Accogliendo con entusiasmo quello che sarà uno dei momenti più importanti del ricco calendario dell'AC37, il CEO dell'America's Cup Event, Grant Dalton, ha sottolineato: "L'UniCredit Youth America's Cup porterà in luce i futuri talenti dell’America’s Cup e darà ai velisti di tutti i 12 Paesi coinvolti l’opportunità di far crescere potenziali nuovi team di America's Cup, portando questa competizione all’apice del successo. Vedere una flotta di AC40 al largo della costa di Barcellona con a bordo i migliori giovani velisti del mondo sarà un grande spettacolo. L'impegno di UniCredit a sostegno dei giovani talenti fa del Gruppo un partner perfetto di questo evento speciale".