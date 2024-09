Unimarconi: nuove opportunità per le imprese con la Certificazione del Credito d’Imposta

Unimarconi ottiene l'accreditamento per la Certificazione del Credito d’Imposta: una nuova opportunità per le imprese

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (Unimarconi) ha ottenuto un accreditamento di grande rilevanza nel panorama delle imprese italiane: è ora un ente autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per il rilascio delle certificazioni necessarie per accedere al credito d’imposta destinato ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Questo accreditamento non rappresenta soltanto un riconoscimento istituzionale per l’ateneo, ma apre nuove opportunità per le imprese italiane. Il credito d’imposta, infatti, è uno strumento cruciale per tutte quelle realtà che desiderano massimizzare i propri investimenti in settori strategici, beneficiando degli incentivi fiscali previsti dalle normative vigenti.

La certificazione del credito d’imposta è diventata una tappa fondamentale per le aziende italiane che vogliono ridurre al minimo i rischi legati alla fruizione delle agevolazioni fiscali. Grazie al decreto-legge n. 73/2022 e alle Linee guida del MIMIT del luglio 2023, l'accesso a tali crediti non è solo una questione di compliance burocratica, ma una leva concreta per aumentare competitività e innovazione.

Le imprese che richiedono la certificazione possono contare su una maggiore certezza operativa, evitando potenziali contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Unimarconi si pone, dunque, come partner affidabile per guidare le aziende attraverso questo processo complesso, ma altamente vantaggioso: dalla valutazione preliminare fino al rilascio della certificazione.

I benefici offerti dalla certificazione sono molteplici. In primo luogo, le imprese possono accedere a crediti d’imposta specifici per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, ottimizzando così i loro investimenti in modo mirato.

Questa opportunità è aperta a imprese di ogni dimensione e settore che siano impegnate in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica e design. Una leva indispensabile per tutte quelle realtà che vogliono investire nel futuro, migliorando la loro competitività sul mercato globale.

Per rispondere a tutte le domande e presentare in dettaglio questa nuova opportunità, Unimarconi organizza un evento di presentazione il 3 ottobre presso la Terrazza Prati dell’ateneo. Sarà un’occasione per sapere di più su come accedere al credito d’imposta e confrontarsi direttamente con gli esperti dell'università.

Alessio Acomanni, Presidente di Unimarconi, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere stati accreditati come ente certificatore per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Unimarconi nel supportare l’innovazione e la crescita delle imprese italiane. Vogliamo essere un partner affidabile e proattivo per tutte le aziende che investono nel futuro, offrendo loro un servizio che unisce competenza accademica e concretezza operativa".