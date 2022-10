UNIQLO, donato il ricavato del progetto charity Peace For All

UNIQLO, raccolti 145.314.300 yen con il progetto charity "Peace For All" a favore dell'assistenza sociale e umanitaria

UNIQLO dona l'intero ricavato del progetto charity "Peace For All" alle organizzazioni che forniscono aiuti umanitari alle persone colpite da povertà, discriminazione, violenza, conflitti e disastri naturali. I 145.314.300 yen raccolti dalle vendite globali delle T-shirt inserite nel progetto Peace For All, verranno consegnati a tre enti diversi: UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Save the Children e Plan International. Il periodo calcolato per la donazione va dal lancio del 17 giugno al 31 agosto 2022, fino all'annuncio dell'effettiva donazione.

Peace For All è un progetto innovativo e sensibile alla tematica dell'aiuto umanitario, che si avvale del supporto di importanti personaggi legati al mondo dell'arte, del design, della letteratura, della scienza e dello sport. Tutti i partecipanti, in linea con l'obiettivo del progetto, si sono impegnati nella realizzazione di magliette dal design unico, in grado di esprimere chiaramente un accesso desiderio di pace.

La prima collezione charity di cinque t-shirt, accompagnate dal cappello del brand UT (T-shirt UNIQLO), è stata lanciata in tutto il mondo a partire da giugno, acquistata da centinaia di persone. Dieci nuovi modelli sono stati lanciati appena un mese dopo, per poi proseguire nel tempo. Nei mesi di sviluppo del progetto, UNIQLO ha condotto un'attività di raccolta fondi nei propri negozi in Giappone, dal 17 giugno al 31 agosto. Sono stati raccolti un totale di 2.879.303 yen, che verranno divisi equamente tra le tre organizzazioni collegate al progetto.

In futuro, UNIQLO continuerà a coinvolgere attivamente le persone che supportano la creazione di t-shirt per beneficenza e a vendere i propri capi in tutto il mondo. Le magliette aiutano chi le indossa ad esprimere e condividere le proprie idee, riuscendo a mostrare facilmente il proprio punto di vista. La bellezza del design delle t-shirt UNIQLO si unisce al desiderio del brand di trasfromarle in qualocsa di effettivamente utile, in donazioni in grado di cambiare in meglio il mondo e raggiungere un comune obiettivo di pace.